Caso Battisti | Adriano Sabbadin | ' bene pentimento | ma no a sconti di pena'

Md attacca Salvini : "Sul Caso Battisti garantismo finito. La caccia ora non ha più regole e la preda deve essere esibita" : Mariarosa Guglielmini, segretario di Magistratura democratica, commenta l'arresto di Cesare Battisti usando toni critici per le modalità con cui è avvenuta "l'esibizione" della cattura e attacca l'operato di Salvini nella gestione migranti e nel concetto posto alla base della riforma sulla Legittima difesa. "Il processo penale - dice il magistrato riferendosi all'arresto del terrorista membro dei proletari armati - si allontana dal ...

Caso Battistini - Marta Ruggeri : 'L'esposto era per accertare la legalità non per andare contro il sindaco' : "Ciò che era già emerso e che si conferma nel passaggio dell'archiviazione delle indagini penali a carico di Sonia Battistini è l'inadeguatezza della gestione politica dell'Ambito territoriale ...

‘Il Caso Cesare Battisti’ - Paolo Manzo racconta il terrorista più ricercato d’Italia : Un terrorista condannato in via definitiva per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben quarant’anni il carcere, fuggendo all’estero e finendo per ottenere asilo politico in Brasile. Paolo Manzo mette la parola “fine” a una delle vicende che più hanno fatto discutere l’Italia con ‘Il caso Cesare Battisti’, il libro-inchiesta edito da Paesi Edizioni che racconta la storia del terrorista più ricercato ...

Il grillino Sibilia : sul Caso Battisti siamo tranquilli : Roma Non sarà un nuovo caso Diciotti. O almeno così si spera nel governo gialloverde, a proposito dell'indagine a carico di Matteo Salvini e Andrea Bonafede, indagati - come rivelato dal Giornale - ...

Video arresto Battisti - Matteo Salvini : “Pensano di farmi paura? È un altro Caso Diciotti” : Salvini ha commentato così l'indagine che lo vede coinvolto insieme al ministro Bonafede: "Ho non so più quante inchieste in corso. Ogni giorno arrivo in ufficio e sembra 'C'e' Posta per te'. La settimana scorsa altra indagine perché mi sono permesso di far vedere in Video la faccia di quel criminale di Cesare Battisti quando finalmente tornava in Italia dopo 37 anni di vacanza".Continua a leggere