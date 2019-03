Almeno 18 persone sono morte per le alluvioni in Iran

In Mali sono state uccise Almeno 130 persone nell’attacco a un villaggio : Secondo le Nazioni Unite, sabato scorso alcuni uomini armati vestiti come cacciatori tradizionali hanno ucciso 134 persone, tra cui donne e bambini, durante un attacco a un villaggio del centro del Mali. almeno altre 50 persone sono state ferite. Il

Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra due autobus in Ghana : Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattino italiane) sull’autostrada che collega le

Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri - nel nord dell’Iraq : Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri, nel nord dell’Iraq, vicino alla città di Mosul. La notizia è stata confermata dalla polizia e dai soccorritori a Reuters. Non si conoscono le cause dell’incidente, ma Reuters

Libia - naufragio davanti a Sabrata : morto un bambino - Almeno 8 persone disperse : Un barcone è naufragato a largo di Sabrata davanti alle coste libiche, nelle stesse ore in cui a Lampedusa si consuma l’ennesimo scontro tra una ong e il governo italiano. Lo rende l’International Organization for Migration (Iom) sottolineando che 15 migranti sono stati salvati e portati in ospedale in Libia. “Alcuni di loro presentano fratture ossee“, ha fatto sapere l’Oim, che ha precisato di non conoscere il numero dei ...

Almeno 24 persone sono morte per il deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Domenica Almeno 24 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite quando un treno merci, che trasportava anche passeggeri clandestini e molti bambini, è deragliato nella Repubblica Democratica del Congo. L’incidente è avvenuto nella provincia di Kasai, nel centro-ovest del

Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni nella provincia indonesiana di Papua : nella provincia di Papua, nell’Indonesia orientale, Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e conseguenti frane. Le inondazioni hanno colpito soprattutto la città di Sentani, 25 chilometri a ovest della capitale provinciale Jayapura. Altre 59 persone

In Zimbabwe una tempesta tropicale ha provocato la morte di Almeno 24 persone : Una forte tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone nella provincia di Manicaland, nell’est dello Zimbabwe, vicino al confine con il Mozambico: altre 40 persone risultano disperse. I forti venti hanno interrotto le comunicazioni di buona parte

Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge in Malawi - Mozambico e Sudafrica : Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state in Malawi, Mozambico e Sudafrica. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che le alluvioni che hanno colpito la zona sud-orientale dell’Africa hanno

Strage in una scuola a San Paolo - uccise Almeno 10 persone : Strage in una scuola media ha 60 chilometri da San Paolo. Due giovani hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite almeno 10 (16 secondo alcune fonti), prima di togliersi la vita nell'istituto statale Raul Brazil di Suzano: una carneficina che richiama alla memoria il massacro della Columbine High School in Colorado, 13 morti nel 1999, e le tante sparatorie che insanguinano le scuole americane. Il Brasile e' meno abituato a questo tipo di ...

Almeno otto persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola dello stato brasiliano di San Paolo : Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria in una scuola a Suzano, città dello stato brasiliano di San Paolo. Il canale brasiliano Globo TV ha scritto che due ragazzi sono entrati nella scuola armati e hanno cominciato a sparare contro altri

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - morte le 157 persone a bordo. Almeno otto sono italiani : Ci sono anche Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipitato stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Al momento non si ha il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri...

Algeria - Almeno mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

Almeno 18 persone sono state ferite in un’esplosione a Jammu - nella parte indiana del Kashmir : Almeno 18 persone sono state ferite nell’esplosione di una granata a una fermata degli autobus a Jammu, nella parte indiana del Kashmir. L’attacco arriva dopo alcune settimane di tensione tra India e Pakistan, iniziate dopo che il 14 febbraio 46

Un attentatore suicida ha ucciso Almeno 16 persone vicino all’aeroporto di Jalalabad - in Afghanistan : Mercoledì un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino all’ufficio di una società di costruzioni nei pressi dell’aeroporto di Jalalabad, nella provincia afghana di Nangarhar, uccidendo almeno 16 persone. Nell’esplosione e nelle successive operazioni di polizia, ha detto Attaullah Khogyaniun,