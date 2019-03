A Casey il Valspar Championship

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey non trema nel finale e si aggiudica il Valspar Championship per il secondo anno consecutivo : Successo con brivido nel finale per Paul Casey al Valspar Championship 2019. Il giocatore inglese è riuscito nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato lo scorso anno presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America) e ha centrato la terza vittoria in carriera sul PGA Tour. Dopo aver cominciato l’ultimo giro al comando, il 41enne di Cheltenham ha affrontato le ultime due buche con un ...

Golf - al Valspar la sfida Casey-Johnson : ROMA, 24 MAR - Big match tra Paul Casey e Dustin Johnson per la conquista del Valspar Championship, torneo del PGA Tour di Golf. A Palm Harbor, in Florida, il britannico con 204, -9, ha mantenuto la ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey al comando del Valspar Championship dopo tre giri - in risalita Dustin Johnson : dopo tre giri del Valspar Championship, al comando c’è chi il torneo l’ha vinto lo scorso anno: Paul Casey. L’inglese completa la giornata con un buon -3, issandosi su un complessivo -9 (204 colpi, 70 66 68) sul par 71 di Palm Harbor, in Florida. Dovesse tenere il comando anche nel giro finale, diventerebbe il primo a vincere quest’evento per due volte di fila e il terzo, nel complesso, a trionfare per più di una ...