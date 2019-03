Papa | dopo Angelus | ' domani a Loreto'

Bambini morti dopo essere caduti dal balcone : erano da soli in casa con il papà - la madre lo descrive come un “padre amorevole” : Sono stati sentiti separatamente dagli inquirenti, in Questura, i genitori dei due Bambini di origine keniota di 14 e 10 anni morti questa mattina alla periferia di Bologna dopo essere precipitati dall’8° piano del balcone di casa, in un condominio in via Quirino di Marzio. Al momento del tragico volo dei due fratellini, il papà era solo in casa con loro: agli inquirenti sta ripetendo che si tratta di una disgrazia, che si trovava in ...