Corea del Sud | persone ignare venivano filmate nelle stanze degli hotel

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Corea del Sud : Dopo la prova sotto le aspettative nell’individuale, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella gara a squadre e salgono sul terzo gradino del podio a Budapest in Coppa del Mondo. Sulle pedane ungheresi il quartetto formato da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere ha battuto con il punteggio di 45-29 la Germania di Max Hartung, vincitore ieri, Raoul Bonah, Matyas Szabo e Benedikt Wagner. In precedenza l’Italia aveva ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Giappone e Corea del Sud : Svezia e Svizzera si affronteranno nella finale dei Mondiali 2019 di Curling femminile che andrà in scena domani a Silkeborg (Danimarca). Le scandinave, Campionesse Olimpiche a PyeongChang 2018 e vincitrici dell’ultima rassegna continentale, andranno a caccia del nono titolo della loro storia e tornano a disputare un atto conclusivo a sei anni di distanza dall’ultimo (sconfitta con la Scozia, non vincono dal 2011). Le elvetiche ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Corea del Sud in semifinale - definito il tabellone per le medaglie : Svezia e Corea del Sud accedono direttamente alle semifinali, Russia-Giappone e Svizzera-Cina saranno gli spareggi per accedere alle semifinali. Sono questi i responsi del round robin dei Mondiali 2019 di Curling femminile che si stanno disputando a Silkeborg (Danimarca). Le Campionesse d’Europa concludono con 11 vittorie all’attivo e una sola sconfitta, nella giornata odierna hanno battuto il Giappone e il Canada detentore del ...

Corea del Sud - vi spiego come alcuni alberghi spiavano i clienti. Così i loro filmati hot finivano in rete : Quarantadue stanze di motel, dieci diverse città, almeno 800 coppie più o meno focose, più di 4mila utenti registrati e potenziali spettatori, 50 dollari il prezzo di quello che si potrebbe chiamare l’abbonamento. Sono queste le cifre dell’ultimo scandalo a luci rosse che le tecnologie e Internet hanno regalato alla cronaca di questi giorni. È successo in Corea del Sud e, nonostante la vicenda salti fuori adesso, i fatti risalgono all’incirca a ...

La Corea del Nord ritirerà la sua delegazione dall’ufficio di collegamento con la Corea del Sud di Kaesong - aperto lo scorso anno : La Corea del Nord ha annunciato di voler ritirare la sua delegazione dall’ufficio di collegamento inter-Coreano nella città di Kaesong, al confine con la Corea del Sud. L’annuncio è stato dato dal ministero dell’Unificazione della Corea del Nord. La decisione arriva

Corea del Sud - spiavano gli ospiti dell'hotel con la webcam - : Due persone arrestate dalla polizia. Circa 1.600 le persone riprese a loro insaputa in alberghi di dieci città del Paese. I video trasmessi su un sito di live streaming con oltre 4mila iscritti

Corea del Sud - un allarme per salvare i pedoni 'smombie' - cioè zombie da smartphone - : Dai pali imbottiti ai cartelli stradali, come si combattono gli 'smombie' nel mondo 'Il numero di incidenti che coinvolgono persone attaccate allo smartphone è aumentato, soprattutto nei pressi di ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : la Cina resta imbattuta - la Svezia supera la Corea del Sud : Terza giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine dell’ottava sessione del round robin in testa alla classifica troviamo la Cina, unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dalla skip Jie Mei ha superato di misura la Lettonia per 6-5 ed ha poi battuto nettamente le padrone di casa della Danimarca per 8-4. Il big match odierno tra Svezia e Corea del Sud è stato dominato dalle campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Corea del Sud al comando dopo la seconda giornata : seconda giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine della quinta sessione del round robin al comando della classifica troviamo due squadre asiatiche: Cina e Corea del Sud. Le cinesi hanno travolto 10-2 la Finlandia e poi hanno superato 10-7 la Scozia, mentre le Coreane hanno battuto di misura 7-6 la Russia e poi si sono imposte per 9-5 contro gli Stati Uniti. Due vittorie anche per le campionesse ...