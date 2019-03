Australia | pedofilo che adescava bimbe online resta libero | ' È nano | carcere inadeguato'

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Una vicenda orribile quella che si è verificata qualche tempo fa in, che si è conclusa con una vera e propria beffa del destino, perché ilprotagonista degli adescamenti nei confronti di alcune bambine sul web, probabilmente la passerà liscia e non farà un giorno di. Si tratta di un ventunenne che è stato condannato per pedofilia ma siccome affetto da nanismo nessuna struttura della zona sembra essere adeguata per poterlo accogliere. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, visto il tipo di reato commesso, il timore è che il ragazzo possa essere vittima di violenze da parte di altri detenuti. L'uomo creava profili falsi sui social network e provava a convincere le bambine a inviare delle foto di nudo.minorenni sui social, adesso ilpotrebbe non fare un giorno diStando a quanto si apprende, l'uomo è stato ...

WorldnewsCode : Australia, libero pedofilo affetto da nanismo: “Carcere non adeguato” - notizieit : #Australia, libero pedofilo affetto da nanismo: “Carcere non adeguato” -