Approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo il bilancio 2019

Basilicata : Approvato dall’Agenzia Europea per i Medicinali il sistema trasfusionale : E’ stato approvato il sistema trasfusionale della Basilicata. Il Dipartimento Politiche della Persona e la Direzione Generale dell’AOR San Carlo, presso cui è attestato il centro regionale sangue, esprimono “viva soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) del sistema trasfusionale di Basilicata“. La Regione Basilicata aderisce, unitamente ad altre 8 regioni (Veneto, Abruzzo, Friuli ...