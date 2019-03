Torna in libertà uno dei ragazzi fermati per lo stupro della Circumvesuviana di Napoli

I genitori di Matteo Renzi Tornano in libertà : I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà. Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa revocando gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell’ex premier erano stati raggiunti dalla misura restrittiva il 18 febbraio scorso nell’ambito di un'inchiesta per le ipotesi di reato di bancarotta e false fatturazioni.Nei confronti dei Renzi il Riesame ha disposto anche la misura cautelare ...

I genitori di Matteo Renzi Tornano in libertà : Il tribunale del riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa. Così ha revocato la misura degli arresti domiciliari

I genitori di Renzi Tornano in libertà - revocati i domiciliari : Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I giudici hanno disposto a loro carico la misura dell'interdizione per 8 mesi dall'attività imprenditoriale. "Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono persone libere - ha commentato il loro legale Federico Bagattini - per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale. La difesa - aggiunge - esprime la propria ...

I genitori di Renzi Tornano in libertà : revocati i domiciliari : Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa: ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. "Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono persone libere", ha fatto sapere il loro legale Federico Bagattini.Continua a leggere

La porta rossa - riassunto episodi 7 e 8 : Rambelli Torna in libertà : Mercoledì 6 marzo sono andati in onda in prime-time su Rai 2 altri due episodi inediti della seconda stagione de "La porta rossa", la fiction con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Prosegue la messa in onda della seconda stagione della serie, che episodio dopo episodio si sta rivelando molto più complessa della prima. Nell'ultima puntata andata in onda come detto il 6 marzo, contenente gli episodi 7 e 8, Cagliostro è stato ...

Nissan-Renault - Carlos Ghosn Torna in libertà : Carlos Ghosn torna in libertà. Il tribunale di Tokyo ha infatti accolto la richiesta dell'ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, di essere liberato su cauzione dopo più di tre ...

Egitto - il fotoreporter Shawkan Torna in libertà dopo duemila giorni di carcere : dopo oltre cinque anni di carcere, è tornato in libertà il fotoreporter egiziano Mahmoud Abou Zeid, detto Shawkan. Era stato arrestato il 14 agosto 2013 mentre documentava per l’agenzia londinese Demotix scontri tra forze di sicurezza egiziane e sostenitori del deposto presidente Mohammed Morsi, all’epoca dello sgombero del sit-in dei Fratelli Musulmani a Rabaa al-Adawiya, al Cairo. Accusato di adesione a un’organizzazione criminale, omicidio, ...

Alloggi popolari : l'ex consigliere Torricelli Torna in libertà dopo sei mesi ai domiciliari : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Dopo quasi 40 anni in carcere da innocente Torna in libertà : la storia da 21 milioni di dollari di Craig Coley : Craig Coley è tornato in libertà Dopo aver passato gli ultimi 38 anni in carcere per un omicidio che non ha commesso. Il 71enne era in carcere con l'accusa di doppio omicidio ma, grazie al dna, è stato scagionato e ora gli spetterà un risarcimento di 21 milioni di dollari (circa 18,5 milioni di euro). Gli omicidi, avvenuti nel 1978 A Simi Valley (California), per cui Coley è stato condannato sono quelli dell'ex ...

Scontata la pena Torna in libertà Annamaria Franzoni : Roma, 7 feb., askanews, - E' tornata in libertà Annamaria Franzoni: condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto il 30 gennaio 2002 nella villetta della famiglia a Cogne, ha finito ...

Pena scontata - Franzoni Torna in libertà : Innocentisti e colpevolisti: l'Italia spaccata in due e incollata a questa pagina di cronaca nera. Ora Annamaria Franzoni è libera: la Pena è stata scontata, l'omicidio di Samuele Lorenzi, un bambino ...

Scontata la pena Torna in libertà Annamaria Franzoni : Roma, 7 feb., askanews, - E' tornata in libertà Annamaria Franzoni: condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto il 30 gennaio 2002 nella villetta della famiglia a Cogne, ha finito ...

Scontata la pena Torna in libertà Anna Maria Franzoni : Roma, 7 feb., askanews, - E' tornata in libertà Anna Maria Franzoni. La mamma di Cogne, condAnnata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, avvenuto il 30 gennaio 2002 nella villetta della ...

Cogne - Annamaria Franzoni è Tornata in libertà : ha scontato la pena : Si è sempre proclamata innocente, Annamaria Franzoni, la mamma del piccolo Samuele, il bambino di tre anni, che il 30 gennaio del 2002 fu brutalmente assassinato nella sua casa, intorno alle 8:30 di mattina, a Cogne. La mamma, che da sempre è stata l'unica indagata e accusata di omicidio, da questa mattina è tornata in libertà, con diversi mesi di anticipo rispetto alle previsioni, avendo potuto usufruire di molti giorni di liberazione ...