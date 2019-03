Modena | bimba di 10 anni cade da una porta-finestra | è salva

Modena - ustionata bimba di 2 anni : “Si è rovesciata addosso la minestrina - urlava senza sosta” : Incidente domestico in un appartamento di Manzolino, a Castelfranco Emilia (Modena). Una bambina di due anni, mentre i genitori erano quasi pronti per il pranzo, sarebbe riuscita a tirare verso di sé il piatto con la minestrina in brodo ancora bollente. La piccola, rimasta ustionata sulla parte inferiore del viso e sul torace, è stata trasportata d’urgenza al Centro Ustionati di Parma.Continua a leggere