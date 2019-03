È sempre Bebe Vio! Vittoria numero 21 in Coppa del Mondo

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Ancora unaindelperVio, e la qualificazione a Tokyo 2020 si avvicina: l'azzurra di scherma paralimpica ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella tappa italiana didel, a Pisa, ottenendo così il secondo successo su due gare della competizione nella stagione. Nel complesso, per la Vio è la21 indel

