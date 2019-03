Denti e gengive | arriva ‘triage’ | nuove strategie per diagnosticare e curare la

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Ogni anno 400 mila italiani sviluppano una parodontite, andando ad aggiungersi ai 20 milioni coninfiammate; 8 milioni con una parodontite grave e 3 milioni che rischiano per questo di perderePer individuarli nel modo migliore e stabilire la terapia personalizzata più efficace per ciascuno,la nuova classificazione delle malattie parodontali, presentata dalla Società italiana di Parodontologia e implantologia (SidP) in occasione del XIX Congresso Internazionale Personalized Periodontology, che si chiude oggi a Rimini.Dunque, se la diagnosi di parodontite era finora una fotografia, adesso diventa un ”film” di cui si può indovinare il finale per provare a cambiarlo se necessario. La nuova classificazione della malattia parodontale prevede quattro stadi diversi a gravità crescente, individuati tenendo conto della severità della malattia, la sua ...

Saracallarioff : RT @EugeneWith: Pubblicità Paradontax: 'Se vedi del sangue quando ti lavi i denti potresti avere problemi alle gengive'. Geniali. Chi l'av… - Cosi49Cosimo : RT @EugeneWith: Pubblicità Paradontax: 'Se vedi del sangue quando ti lavi i denti potresti avere problemi alle gengive'. Geniali. Chi l'av… - Delig_R : RT @EugeneWith: Pubblicità Paradontax: 'Se vedi del sangue quando ti lavi i denti potresti avere problemi alle gengive'. Geniali. Chi l'av… -