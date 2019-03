Cina | bus di turisti in fiamme | 26 morti e 28 feriti

Cina : incendio su bus turistico - 26 morti e 30 feriti : In Cina un incendio è divampato su un autobus turistico: sono morte 26 persone e si registrano anche 30 feriti, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio a Changde, nella provincia dello Hunan. Sul mezzo erano presenti 56 persone: 53 passeggeri, una guida turistica e 2 autisti. Si ipotizza che l’incendio sia scaturito da materiale a bordo del mezzo. L'articolo Cina: incendio su ...

Volley : Cev Cup - per Busto in Romania un successo che avviCina al trofeo : LA CRONACA DEL MATCH- L' Alba Blaj parte con Kitipova - Baciu, Onyejekwe - Ninkovic, Newcombe - Lazarevic, Libero Vujovic. L' UYBA parte con Orro - Meijners, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, ...

Perché quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche : Milano. Mentre l’Italia si prepara a firmare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Belt and Road Initiative (Bri), e il Quirinale tenta rassicurazioni last minute facendo sapere che dall’accordo sarà esclusa le tecnologia strategica del 5G, può essere utile guardare ai paesi che, in Europa, sono

Cina : Busato (Plebiscito.eu) - 'il grande assente è Venezia' (3) : (AdnKronos) - "Perché è senz’altro vero che Trieste – in particolare e grazie alla sua natura di porto franco internazionale che potrebbe farle recitare una parte da leone indipendentemente dall’Italia – e Genova godono di posizioni geografiche e strutture esistenti che le qualificano a un ruolo di

Cina : Busato (Plebiscito.eu) - 'il grande assente è Venezia' (2) : (AdnKronos) - "D’altro canto rientra banalmente nell’interesse strategico della nostra area stabilire un buon accordo con la Cina, in quanto ciò potrebbe darci un vantaggio competitivo. È chiaro che gli USA hanno un interesse divergente, ma esso è divergente anche dal nostro interesse, in quanto noi

Cina : Busato (Plebiscito.eu) - 'il grande assente è Venezia' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - "In questi giorni si fa un gran parlare dell’accordo (Memorandum of Understanding) Cina-Italia che potrebbe essere firmato in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping prevista a breve. Noi di Plebiscito.eu, che pure siamo stati i primi a indicare questa

Loreto - abusi su 2 minori in pisCina : “Li ha avviCinati con la scusa di fare giochi d’apnea” : Un operaio di 48 anni è stato condannato a 4 anni di reclusione e al pagamento di un totale di 25mila euro di risarcimento per aver abusato di due bambini, una femmina di 13 e un maschietto di 11 anni, nella vasca idromassaggio della piscina di un centro sportivo di Loreto. In uno degli episodi contestati, l'uomo li avrebbe avvicinati con la scusa di fare giochi d'apnea per poi toccarli.Continua a leggere

Ginnastica - Serie A1 2019 : la Brixia vince a Busto trasCinata dalle Fate - bene Carlotta Ferlito e Lara Mori : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, la stagione della Polvere di Magnesio è ripartita con l’annunciata vittoria della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, che inseguono il 17esimo scudetto della storia (il sesto consecutivo), si sono imposte con 160.050 punti trascinate dalle Fate che facevano il proprio debutto tra le seniores: la classe 2003 è scesa in ...

Cina - grave incidente bus in una miniera d'argento : 21 morti : E' di 21 morti e di 29 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto sabato mattina un autobus con 50 minatori a bordo nella più grande miniera d'argento della Cina gestita dalla Yinman Mining, ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio travolge il Mulhouse e si avviCina alle semifinali : Busto Arsizio non si ferma più in Europa e sconfigge il Mulhouse per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno festeggiato di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà conquistare due set nel ritorno in terra francese ...

L'ex ad di Uber si lancia nel business delle cucine in affitto in Cina : Il cofondatore di Uber Travis Kalanick si è alleato con un manager di Ofo per espandere in Asia il business di cucine che lavorano con ordini online