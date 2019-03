Ciclismo | Milano-Sanremo alla francese | vince Alaphilippe | Sagan fuori dal podio Nibali

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : trionfa il favorito Alaphilippe : Il campione del mondo Valverde tra i primi, con Nibali e Sagan in testa alla Cipressa. Astana in testa al gruppo a 24 km, Sagan alla ruota di Valverde intorno alla ventesima posizione. Aggancio: a 25 ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : LIVE : attacco Cipressa - Masnada davanti : All'attacco della Cipressa Fausto Masnada avanti a 5 corridori, poi il gruppo dei favoriti a 1'05'. Fausto Masnada, 25enne bergamasco della Andrani, tenta l'attacco dopo Capo Berta. Gruppo a 1'16'. Il ...

Ciclismo - in diretta la Milano-Sanremo : Si corre l'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, una delle classiche più attese, una corsa tradizionalmente poco pronosticabile. Fari puntati sul duo della Deceuninck-Quick Step composto da Julian ...

Ciclismo - Milano-Sanremo – Nibali non si nasconde : “per vincere devo arrivare da solo - vi spiego perchè” : Vincenzo Nibali spera di ripetere il bis della passata edizione alla Milano-Sanremo: lo ‘Squalo’ è ben conscio delle abilità degli altri ciclisti e spera in un arrivo solitario che lo favorisca Al via oggi la Milano-Sanremo 2019, la prima Classica Monumento dell’anno che dà il via alla stagione delle classiche che proseguirà, nelle prossime settimane, con il pavè e le Ardenne. Oltre 7 ore in bici per 291 km, come da ...

Ciclismo - Sagan spiazza tutti alla Milano-Sanremo : “se spero di vincere? Chi vive sperando muore… cagando!” : Peter Sagan ruba la scena alla partenza della Milano-Sanremo. Il ciclista della Bora ironizza sulle sue possibilità di vincere la corsa: la battuta in italiano è tutta da ridere Tutto pronto per la Milano-Sanremo 2019, la prima Classica Monumento dell’anno che dà il via alla stagione delle classiche che proseguirà, nelle prossime settimane, con il pavè e le Ardenne. Oltre 7 ore in bici per 291 km, come da programma, metteranno alla ...

Ciclismo : Oggi la Milano-Sanremo con le speranze italiane : ... prodotto dall'host broadcaster RAI, coprirà in diretta le ultime tre ore di gara e verrà distribuito in 151 diversi Paesi del mondo, in tutti e cinque i continenti, attraverso 15 differenti network. ...

Ciclismo - Elia Viviani a Sky : 'Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione' : Alla vigilia della Milano-Sanremo Elia Viviani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Nel colloquio con la nostra Elisa Calcamuggi il campione italiano ha anche svelato quale sarà la strategia della Deceuninck-Quick ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Viviani e Alaphilippe su tutti - il borsino dei favoriti : Sarebbe storico, comunque, un campione del mondo non vince la Sanremo dal 1983. Dylan Groenewegen, Jumbo-Visma, L'Olanda manca all'appello dal 1985, Kuiper,. Quattro vittorie stagionali per il ...

Ciclismo - Alberto Bettiol : “Alla Milano-Sanremo voglio essere protagonista. Ho lavorato sulla crono - in futuro sogno Fiandre e Liegi” : Terminato il capitolo Tirreno-Adriatico, e tracciato un bilancio generale della Corsa dei due mari, non è passata inosservata la bellissima prestazione complessiva di Alberto Bettiol. Il venticinquenne toscano del team EF Education First è apparso in ottima condizione, difendendosi su ogni terreno. Dal terzo posto sul traguardo di Pomarance dietro a Julian Alaphilippe e Greg Van Avermaet, alla sesta piazza di Fossombrone, e l’inaspettato e ...