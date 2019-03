Calcio a 5 | Acqua&Sapone-Italservice Pesaro Finale Final Eight 2019 | programma | orari

Calcio a 5 - Final Eight 2019 : Acqua&Sapone e Italservice staccano il biglietto per l’atto conclusivo : Sono andate in archivio le due semiFinali della Final Eight di Coppa Italia 2019 di Calcio a 5 e si può dire che i pronostici sono stati rispettati. Sono infatti i campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross e l’Italservice Pesaro le due Finaliste della rassegna nazionale. Gli abruzzesi si sono imposti 7-3 contro il Real Rieti. Un poker di uno scatenato Lukaian, Calderolli e una doppietta di Cuzzolino hanno permesso alla ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : Rieti-Pesaro e Acqua&Sapone-Napoli le due sfide di spicco del 17° turno : Il Campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5 si appresta ad affrontare la 17esima giornata della stagione regolare, la sesta del girone di ritorno. Si prospetta un turno particolarmente scoppiettante caratterizzato da due scontri diretti di alta classifica che potrebbero dire molto sulla griglia di partenza dei play-off, tra cui uno dei tre anticipi in programma questa sera. Si parte infatti con tre sfide in contemporanea previste per le ore ...