Bologna | due ragazzini precipitano dall’ottavo piano

Bologna - due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Bologna. Apache trova due chili di hashish : L’agente a quattro zampe Apache, in forza al nucleo cinofili della Polizia Locale di Bologna, ha colpito ancora. Grazie al

Movida violenta a Bologna - il questore «chiude» altri due bar : Le indagini di polizia e carabinieri In particolare, dalle indagini svolte dai carabinieri della compagnia Bologna centro è emerso che il bar Mazzini risultava frequentato nelle ore serali da ...

Torino-Bologna - le probabili formazioni : duello Zaza-Iago Falque : TORINO BOLOGNA probabili formazioni – Chiude il sabato di Serie A la sfida tra Torino e Bologna, con i granata in corsa per un piazzamento europeo e i gialloblu in lotta per la salvezza. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Grande Torino nella gara valida per la 28esima giornata della Serie A. Alle ore […] L'articolo Torino-Bologna, le probabili formazioni: duello Zaza-Iago Falque proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Rocchetta Mattei di Riola - un luogo unico a due passi da Bologna : In antichità era la rocca di Savignano Lungoreno, antico maniero appartenuto alla Gran Contessa Matilde di Canossa e distrutto nel 1293. Molti secoli dopo, su quello spuntone di roccia che domina il comune di Grizzana Morandi, nel bolognese, il Conte Cesare Mattei decise di costruire quella che sarebbe diventata la futura Rocchetta Mattei, un luogo straordinario destinato a restare unico e inimitato. La prima pietra fu posata il 5 novembre del ...

Casting per due cortometraggi a Bologna e Torino : 'Dio esiste' e 'Love Story' : Nel mondo del cinema e della televisione non ci sono solamente le grandi e imponenti produzioni cinematografiche, italiane o internazionali che siano, ma anche i cortometraggi. Si tratta di short film non di rado davvero interessanti e che offrono comunque opportunità lavorative di adeguato livello. A tale proposito, sono tuttora aperte le selezioni di attori per il corto dal titolo Dio esiste, le cui riprese verranno effettuate a Bologna nel ...

Bologna - è morto il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale : Gianlorenzo purtroppo non ce l'ha fatta: i medici dell'Ospedale Maggiore di Bologna hanno annunciato ieri pomeriggio che il bambino è clinicamente morto. Il bimbo di soli due anni e mezzo era caduto martedì scorso da un carro di carnevale durante una sfilata a Bologna in via Indipendenza. Una giornata di festa che si è tramutata in un vero incubo per la famiglia Manchisi, composta dai due genitori e tre figli. I Manchisi dalla Puglia si erano ...