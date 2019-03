Assunzioni sanità | oltre 13mila nuovi posti tra medici | infermieri e oss

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Buone notizie per le persone che aspirano ad avere un posto di lavoro nella. Sono previste, infatti, circa 13 milanelle Regioni del Sud Italia, in particolare in Sicilia e Campania.La situazione nella Regione Sicilia Secondo il piano presentato dalla Regione Sicilia, sarà prevista l'assunzione di circa 5mila nuove unità nel comparto sanitario pubblico. Il nuovo personale sarà selezionato tramite lo scorrimento di graduatorie dei concorsi effettuati in precedenza, la stabilizzazione dei precari che già lavorano nelle varie strutture e in più saranno indetticoncorsi, utili per le posizioni vacanti che non potranno essere coperte con i modi sopra indicati. Le strutture interessate saranno le Asl e le aziende sanitarie presenti su tutto il territorio regionale. Insi cercherà di sbloccare ulteriorinei mesi prossimi mesi, così da poter risolvere ...

