Viviani | ' Sanremo | ecco i settori-chiave'

Milano-Sanremo - Elia Viviani : “La corsa dei miei sogni - condizione ottima. Avere Alaphilippe in squadra è un vantaggio” : Elia Viviani è tra i grandi favoriti per la vittoria della Milano-Sanremo, il Campione d’Italia vuole sfrecciare sul rettilineo di Via Roma e trionfare nella Classicissima. Il velocista ha tutte le carte in regola per fare la differenza, è reduce da una stagione da urlo (18 successi nel 2018) e ha incominciato l’anno nel miglior modo possibile (già quattro sigilli, l’ultimo alla Tirreno-Adriatico), sta attraversando un buon ...

Milano-Sanremo - Viviani all’assalto di… Fausto Coppi : “desidero vincere per la storia e per il mito” : Il corridore italiano ha parlato in vista della Milano-Sanremo, svelando i motivi che lo spingono a provare a vincerla Il countdown è cominciato, le ore scorrono veloci e la Milano-Sanremo si avvicina sempre di più. Domani si fa sul serio, l’obiettivo è tagliare il traguardo di Via Roma prima di tutti, prendendosi una Classicissima leggendaria impressa nei sogni di tutti. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Elia Viviani non sta ...

Viviani : 'Milano-Sanremo senza favoriti' : L'attesissima Milano-Sanremo, la prima classica monumento della stagione è arrivata e domani le speranze per l'Italia sono tutte su Elia Viviani. Sarà lui a nostra freccia tricolore e cercherà di ...

La Sanremo di Nibali e Viviani : "Ecco perché ci siamo pure noi" : È tre mesi che corriamo in giro per il mondo, e io ho già raccolto 4 vittorie, un anno fa 18, nessuno come lui, ndr,. Sto bene e ho al mio fianco una squadra pazzesca, Deceuninck Quick Step, ndr,: ...

Milano-Sanremo 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Peter Sagan - Elia Viviani e Julian Alaphilippe : Secondo i book-makers sarà una sfida a tre per la conquista della Milano-Sanremo 2019. La 110ma edizione della Classicissima, che si correrà sabato, vedrà i migliori atleti del mondo sfidarsi su un percorso di 291 km, con le salite di Cipressa e Poggio a caratterizzare il finale. Una corsa che è sempre molto incerta, visto che può terminare con una volata ma anche con un’azione in solitaria. Andiamo quindi a scoprire i Favoriti della ...

Milano-Sanremo 2019 : Fernando Gaviria - il grande spauracchio di Elia Viviani : Marzo 2016: un poco più che debuttante Fernando Gaviria si appresta a disputare la volata finale sul lungomare ligure, in Via Roma, a meno di 300 metri dal traguardo però il colombiano si ostacola con il campione del mondo Peter Sagan e finisce a terra, a vincere sarà Démare. Da lì in poi una quinta piazza nel 2017 e l’assenza forzata nel 2018. Il colombiano ed un rapporto non troppo piacevole con la Classicissima di Primavera. Sabato ...

Milano-Sanremo 2019 : i favoriti. Peter Sagan lancia la sfida alla coppia Quick-Step Viviani-Alaphilippe : 291 chilometri, un percorso lunghissimo ma non impossibile a livello altimetrico, ma la corsa resterà incertissima praticamente fino agli ultimi 200 metri. È sicuramente la Classica Monumento con meno certezze: l’eterna sfida tra velocisti e uomini da salita, che vanno ad alternarsi sul gradino più alto del podio. Stiamo parlando ovviamente della Milano-Sanremo, che andrà in scena sabato: andiamo a scoprire i favoriti per la Classicissima di ...

Milano-Sanremo 2019 : Elia Viviani la punta dell’Italia. La Classicissima per consacrarsi nel mito : Il momento della prima Classica Monumento della stagione di ciclismo su strada è arrivato. Sabato si corre l’attesissima Milano-Sanremo: la corsa più incerta nel programma, visto che ad imporsi possono essere velocisti, finisseur o addirittura scalatori come accaduto la scorsa stagione con Vincenzo Nibali. L’Italia ci riprova, a caccia di un’altra impresa sul traguardo di Via Roma. Questa volta l’uomo di punta non è però il siciliano della ...

Milano-Sanremo 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Nibali - Viviani - Alaphilippe e Gaviria : È finalmente arrivato il momento: prima Classica Monumento della stagione. Nel week-end c’è la Milano-Sanremo, uno spettacolo unico, con tantissimi possibili protagonisti e un favorito unico che al momento non c’è. Presenti al via davvero molti dei migliori ciclisti al mondo per la Classicissima: da scalatori a velocisti c’è davvero il top. Andiamo a scoprire la startlist: da Nibali a Viviani, passando per Alaphilippe e ...

Ciclismo - a tutto Viviani : “battere Sagan non era scontato - sarà il rivale più pericoloso alla Sanremo” : Lo sprinter italiano ha parlato non solo della sua vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, ma anche delle sensazioni in vista della Sanremo Prima vittoria in stagione per Elia Viviani, riuscito a prendersi la terza tappa della Tirreno-Adriatico dopo uno sprint pazzesco. Niente da fare per Sagan e Gaviria sul traguardo di Foligno, tagliato per primo dal corridore della Deceuninck-Quick Step a velocità supersonica, insostenibile ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Sono in ottima condizione. Lottare con Viviani alla Sanremo? Dovrò anticiparlo” : Matteo Trentin ha iniziato al meglio la stagione ed è andato subito a segno nella seconda tappa della Vuelta Valenciana, imponendosi in volata. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. Il ciclista nostrano, che può vantare anche due Parigi-Tours e tappe a Giro,Tour e Vuelta, racconta le sue sensazioni, intervistato da La Gazzetta ...

