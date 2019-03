Autista del 118 minacciato a Napoli - si chiude all'interno dell'ambulanza : Un Autista del 118 in servizio a Napoli, è stato costretto a chiudersi dentro il mezzo di emergenza per evitare un'aggressione. L' episodio è avvenuto lungo corso Umberto nel primo pomeriggio, durante ...

Napoli - Varcaturo : Lei vuole lavorare e litiga con il marito che la minaccia con coltello e una sciabola : Un 27enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell'ordine ha litigato con la giovane moglie perché lei aveva manifestato la volontà di trovarsi un lavoro. Residenti a Varcaturo, il marito l'...

Napoli - colpo alle Poste della 'banda del buco' : dipendenti minacciati e aggrediti - : colpo della "banca del buco" nell'ufficio delle Poste di via Mazzini, a Napoli: una banda di rapinatori, composta da tre malviventi, è entrata poco dopo l'apertura dell'ufficio da un cunicolo. ...

Napoli - rapina in banca in via Arenaccia : dipendenti minacciati con un temperino : Grande paura in via Arenaccia a Napoli , a causa di una r apina in banca da parte di un uomo con il volto scoperto e armato di taglierino . Tutto è avvenuto i ntorno alle 15 all'interno della filiale ...

Napoli : pasticciere minaccia Nas - arrestato. Sotto sequestro una tonnellata di dolci : I carabinieri della stazione di Visciano hanno arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un pasticciere 41enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Giuseppe Mascolo. Durante un'...

Napoli - l'imprenditore fallito che ha denunciato la camorra : 'Sono arrivati persino a minacciare mia moglie' : Aveva aperto una cartolibreria a Saviano , un come in provincia di Napoli. Non certo un'attività che lo avrebbe reso ricco, ma tanto è bastato per attirare le attenzioni della camorra . Questa la ...

Napoli - studente minacciato e rapinato con un punteruolo rudimentale : Rapinano uno studente minorenne minacciandolo con arma rudimentale ma i carabinieri riescono ad arrestare i due responsabili dopo che, durante un tentativo di fuga si erano disfatti dell'arma e del ...

Napoli - la mamma rapinata davanti alla scuola : 'Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini' : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di ...