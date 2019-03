Ferrovie | Rfi blocca dieci treni Ntv-Italo Ma più concorrenza sarebbe positiva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Nonostante la rete ad alta velocità non sia satura, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha negato a Ntv, l’azienda proprietaria dei, la possibilità di far circolarenuovi convogli acquistati recentemente. Una decisione che ripropone ancora una volta il tema dell’accesso all’infrastruttura, visto che il gestore della rete – Rfi, appunto – e uno dei fornitori del servizio (talia) appartengono allo stesso gruppo.Le procedure per richiedere nuove tracce orarie (slot) sono lunghe e farraginose e mettono la società privata – acquistata lo scorso anno da un fondo statunitense – nell’impossibilità di richiedere gli spazi necessari per operare su nuove tratte e potenziare quelle esistenti seguendo l’evoluzione della domanda. La situazione è ora sotto la lente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), a cui Ntv ha inviato una ...

