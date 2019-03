Balata | “Serie B pronta per il Var | aspettiamo ok da arbitri e Figc”

calcioefinanza

(Di venerdì 22 marzo 2019) “La Serie B èun riscontro da parte deglie della Figc”. Lo ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro, sull’ipotesi di introdurre la Var nei playoff e playout del campionato in corso. Una risposta è attesa entro fine marzo. “Noi siamo pronti, lo certificano gli studi di fattibilità di …L'articolo: “Serie Bper il Var,ok dae Figc”

ansacalciosport : Balata, Serie B è pronta per la Var. Nostri stadi e tecnologie ok, è un'esigenza sentita da tutti | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Balata, Serie B è pronta per la Var Nostri stadi e tecnologie ok, è un'esigenza sentita da tutti - ILOVEPACALCIO : #Balata: «#VAR in #SerieB? Vi spiego quando potrebbe essere inserito» -