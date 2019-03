F1 Williams | Kubica | «Non ho nessun rimpianto»

F1 Williams - Kubica : «Sono comunque felice del ritorno» : ROMA - È tornato nel Circus dopo otto anni di assenza, ma il suo rientro non è stato proprio il massimo. Robert Kubica, con la sua Williams, è partito in ultima fila e subito dopo ha mandato in pezzi ...

F1 - le difficoltà della Williams non spaventano Kubica : “non rimpiango affatto di essere tornato” : Il pilota polacco ha sottolineato di non essersi affatto pentito di avere accettato l’offerta della Williams Le difficoltà palesate nei test di Barcellona si sono protratte fino in Australia, la Williams ha chiuso in fondo al gruppo il Gp di Melbourne, staccatissima rispetto agli altri team. Una situazione davvero complicatissima per la scuderia di Grove, che si prepara a vivere una stagione da horror. AFP/LaPresse Nonostante il ...

F1 Williams - Kubica : «Ho sperato in questo momento» : MELBOURNE - Momenti di grande emozione per il ritorno di Robert Kubica in F1. Domenica si corre il Gp di Australia, prima gara della stagione e nel circus si rivede il pilota polacco, alla guida di ...

F1 Williams - Kubica : «Ho sempre sognato il ritorno» : MELBOURNE - Lacrime e applausi per il ritorno di Robert Kubica in F1. Domenica si corre il Gp di Australia, prima gara della stagione e nel circus si rivede il pilota polacco, alla guida di una ...

F1 Williams - Kubica : «Un nuovo debutto - sarà emozionante» : ' sarà emozionante, per me sarà come un secondo debutto dopo essere stato lontano da questo sport per così tanto tempo, l'ultima gara in F1 è stata ad Abu Dhabi nel 2010, in Australia avrò qualcosa ...

BARCELLONA - Finora non è stato il ritorno in Formula 1 che sperava. Robert ...

F1 – Kubica cuore d’oro - il polacco nei box della Williams insieme alla tifosa non-vedente [FOTO] : Robert Kubica ed il bellissimo gesto per la tifosa non-vedente: il pilota polacco porta la giovane supporter della Williams all’interno del box durante i test di Barcellona Robert Kubica mostra il suo animo gentile anche durante i test di Barcellona. alla quarta e conclusiva giornata di prove al Montmelò, il pilota polacco ha accompagnato ai box della Williams una dolce tifosa non-vedente per farle provare l’emozione di essere ...

F1 Williams - Kubica : «Dobbiamo rivedere i nostri obiettivi» : ROMA - La Williams ha bisogno di rivedere le aspettative per la prossima stagione e pensare a obiettivi più realistici. È quanto ha dichiarato Robert Kubica dopo la deludente prima tornata di prove ...

F1 - Kubica ed i problemi della Williams : “speriamo di venirne fuori” : Robert Kubica sta vivendo un ritorno in F1 un po’ complicato a causa dei problemi della sua Williams: le parole del pilota Robert Kubica è tornato in pista dopo una lunga assenza, ma sta facendo i conti con i ben noti problemi della Williams. Il pilota ne ha parlato oggi in tutta sincerità: “L’inizio non è stato perfetto e anche la giornata odierna non è stata affatto facile. Alla fine abbiamo percorso 12-14 giri utili, nei quali ho ...

Formula 1 - Kubica sui primi test Williams : 'Non un buon inizio - è preoccupante' : "inizio non perfetto", così un perplesso Robert Kubica ha definito il suo debutto nei test di Barcellona ma soprattutto ha cominciato a delineare la difficile situazione della Williams , team che ...

La Williams si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Kubica e Russell : Un rookie e un graditissimo ritorno: la Williams si affida a Robert Kubica e a George Russell per il Mondiale 2019. Due piloti agli antipodi, con ben 14 anni di differenza e un background ovviamente ...