Phil Spencer afferma che Xbox andrà alla grande in questo E3

Halo : The Master Chief Collection arriverà su Steam grazie a Phil Spencer : Secondo Gabe Newell se vedremo Halo: The Master Chief Collection su Steam, è merito in primis di Phil Spencer e di Microsoft in generale, riporta Resetera.Come possiamo vedere infatti, rispondendo ad un fan Newell ha detto che l'arrivo della Collection su Steam è merito di Spencer, in quanto sarebbe stata Microsoft stessa a voler portare il gioco sulla piattaforma, per cui per Steam non è stato affatto difficile esaudire questo ...

Phil Spencer parla chiaro : "voglio portare Xbox Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui le persone vogliono giocare" : Si parla con molta insistenza dell'arrivo di Xbox Game Pass su diversi dispositivi anche al di fuori della famiglia Xbox (soprattutto Switch è al centro di diversi rumor) e in questa particolare situazione, Phil Spencer non si nasconde di certo.Il capo della divisione gaming di Microsoft, ha infatti discusso di questo aspetto e lo ha fatto in una intervista pubblicata su GeekWire. "Vogliamo portare Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui ...

Phil Spencer assicura che gli studi acquisiti non verranno snaturati e "manterranno intatti spirito e cultura" : Quando una software house viene acquisita da un colosso dell'industria lo scontro a livello di cultura e di metodi è sotto molti aspetti quasi inevitabile. Il rischio che nascano degli attriti e che la collaborazione non vada per il meglio è quindi molto alto, soprattutto quando un team indipendente si trova alle prese con la necessità di sottostare alle regole di un "capo". Phil Spencer ci tiene però a rassicurare i videogiocatori: i team ...

Phil Spencer : "La chiusura di Lionhead? Sono sempre decisioni difficili - sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto insieme" : In questi ultimi mesi Microsoft si è resa protagonista di una sorta di campagna acquisti che ha portato all'interno dell'ecosistema dei Microsoft Studios nomi come Obsidian Entertainment, inXile Entertainment, Ninja Theory e molti altri ancora. Molti team talentuosi che entrano a far parte della scuderia del colosso di Redmond e che se gestiti con efficacia potrebbero sicuramente fare la fortuna della compagnia.Proprio la gestione degli studi ...

Phil Spencer - Geoff Keighley - Cory Barlog - sviluppatori e publisher salutano Reggie Fils-Aime : Come vi abbiamo riportato solo poco fa, Reggie Fils-Aime si ritira e abbandonerà il ruolo di presidente di Nintendo of America nel mese di aprile.Il ritiro di una figura così iconica per tutta l'industria non poteva di certo passare inosservato e proprio quell'industria ha tributato all'apprezzatissimo Reggie il saluto che effettivamente merita. Qui di seguito potete vedere da vicino alcuni tweet di personalità iconiche dell'industria ...

Phil Spencer ha visto da vicino i nuovi progetti di Rare e Playground Games ed entrambi sarebbero già giocabili : Per quanto riguarda Playground Games , il team salito agli onori della cronaca soprattutto per il lavoro svolto sulla serie Forza Horizon potrebbe essere al lavoro su un action-RPG o addirittura sul ...

La promessa di Phil Spencer : preparatevi a un grandissimo E3 2019 per Xbox : Come ormai sappiamo da un paio di mesi, Sony e l'universo PlayStation non saranno presenti all'E3 2019. La notizia ha indubbiamente un peso non irrilevante anche per Microsoft e Nintendo, gli altri due grandi produttori di console che ora non devono preoccuparsi in alcun modo della conferenza della rivale e che anzi dovrebbero cercare di sfruttare al meglio questa assenza.Phil Spencer, capo della divisione Xbox, sa bene che si tratta di una ...

