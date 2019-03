Omicidio Olga Matei, ricorso in Cassazione: “Non fu tempesta emotiva, ma colpa di gelosia e alcol” (Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Procuratore Generale nel ricorso in Cassazione presentato oggi ha contestato la tesi della "tempesta emotiva" ricordando che Michele Castaldo, assassino di Olga Matei, agì in preda a gelosia e da ubriaco.



(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Procuratore Generale nel ricorso in Cassazione presentato oggi ha contestato la tesi della "tempesta emotiva" ricordando che Michele Castaldo, assassino di Olga Matei, agì in preda a gelosia e da ubriaco.

