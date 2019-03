NCIS 16 su Rai2 dal 31 marzo in prima tv con FBI | Freccero cede agli accordi nonostante

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)"Io la detesto": così il direttore di rete aveva parlato della serie nella conferenza stampa di presentazione, eppure è confermata la programmazione di16 sudal 31intv assoluta per l'Italia.La sedicesima stagione inedita del poliziesco di CBS parte con un episodio a settimana, come sempre nella serata della domenica che ormai è tradizionalmente appannaggio della serie.Si tratta dellaparte della stagione, che sarà trasmessa daa giugno, per poi riprendere con la seconda parte in autunno e terminare entro l'anno.il direttore diCarloabbia mostrato insofferenza per questo prodotto spalmato sul palinsesto della rete praticamente ogni giorno, con repliche nel preserale, e inserata la domenica, gligià siglati prevedono la messa in onda di16 in esclusiva per l'Italia. Dunque, l'appuntamento con ...

