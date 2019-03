La Juve vola ad Amsterdam per De Ligt

Genoa " Juventus 2-0 : Sturaro e Pandev fanno volare i rossoblu : Tags: calcio cronaca partita Genoa Juventus 2-0 notizie Genoa notizie juve Pandev serie a sport Sturaro Precedente

Juventus vola in borsa - la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo : Per la Juventus è stata una settimana ricca di grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura in Champions League può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta di Cristiano Ronaldo hanno consentito al titolo in borsa dei bianconeri di ...

Juve - il sorteggio sorride e il titolo vola in Borsa : Il sorteggio di Champions League che ha messo la Juventus di fronte all' Ajax ha sorriso ai bianconeri, che hanno evitato i rischi Manchester City, Liverpool o Barcellona . I tifosi esultano sui ...

Champions League - urna benevola con la Juventus : ai quarti c'è l'Ajax : L'urna di Nyon , e la mano dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, sono state benevole con la Juventus di Massimiliano Allegri che ai quarti di finale di Champions League se la vedranno contro gli ...

Ronaldo fa volare la Juve anche in Borsa : Cristiano Ronaldo con la tripletta che ha demolito l'Atletico Madrid ha fatto volare la Juventus ai quarti di finale di Champions League , ma anche a far rimbalzare in alto il titolo del club ...

Juventus - la favola di Bernardeschi : fece il discorso alla squadra dopo la gara di Madrid : Ieri sera, la Juventus è riuscita a fare una grande impresa e a rimontare il 2-0 della gara di andata contro l'Atletico Madrid. I bianconeri hanno disputato la partita perfetta e si sono imposti per 3-0 contro gli spagnoli. Tutti i giocatori hanno dato il massimo ma, chiaramente, la stella di Cristiano Ronaldo ha brillato un po' più degli altri visto che ha realizzato una tripletta decisiva ai fini del risultato. Sul podio dei migliori in campo, ...

Champions League - quanti soldi ha guadagnato la Juventus con la qualificazione ai quarti? Cifra da capogiro e il titolo vola in Borsa : L’impresa realizzata ieri sera dalla Juventus continua ad avere grande eco nel mondo sportivo e non solo, i Campioni d’Italia hanno sconfitto l’Atletico Madrid e hanno completato un’autentica rimonta dopo aver perso l’andata degli ottavi di finale per 2-0. I bianconeri sono entrati tra le otto grandi d’Europa e possono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale, il successo di ieri ...

Juve - notte magica con i miracoli di Ronaldo. E vola in Borsa : Come nelle favole più belle, dove le zucche si trasformano in carrozze. La Juventus inerme di Madrid, mortificata da una sconfitta che sembrava una condanna, annichilisce l'Atletico Madrid, ribalta ...

La Juventus vola anche in Borsa : titolo sospeso per eccesso di rialzo : L'impresa in Champions League si ripercuote anche in Borsa . Il titolo della Juventus è arrivato a toccare +24% in apertura a Piazza Affari, toccando anche l'1,58 euro per azione, prima di essere ...

Juventus superstar grazie alla tripletta di Ronaldo. Titolo vola in Borsa : Allegri ci è riuscito: mission impossible divenuta miracolosamente possibile . E il miracolo ha un nome ben preciso, si chiama Cristiano Ronaldo , ed ha risolto brillantemente l'impasse dei bianconeri ...

La Juve vola in Borsa con la Champions : apertura a +24% : Titolo Juventus – La straordinaria notte europea vissuta dalla Juventus non è passata inosservata a Piazza Affari. apertura in rally per il titolo della società bianconera, che è arrivato a toccare un +24% a 1,58 dopo il -2,7% della chiusura di ieri sera. Il titolo non era riuscito a far prezzo in apertura per i […] L'articolo La Juve vola in Borsa con la Champions: apertura a +24% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Attenta Juve - Veron : 'Simeone già leader a tavola ma quel gol a Torino...' : Lo Scudetto del 2000 li ha visti protagonisti, con loro, sulla mediana, la classe infinita di Juan Sebastian Veron , che ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato la partita di stasera: 'Il ...