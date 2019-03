ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Siindiper assumere più vitamine e vieneinintensiva. È successo in Cina dove, come riporta la Bbc, unadi 51 anni aveva deciso di sperimentare questo metodo per assorbire meglio i nutrienti della, convinta che una dose massiccia didile avrebbe garantito le vitamine di cui aveva bisogno invece ha riportato danni a fegato, reni, cuore e polmoni ed è statanell’unità diintensiva per cinque giorni.Un dipendente dell’Ospedale di Hunan ha spiegato alla Bbc che c’erano oltre 20 tipi dinell’iniezione endovenosa che lasi era preparata. Passato poco tempo dall’iniezione però, laha iniziato adprurito e la sua temperatura corporea si è alzata: i medici hanno dovuto farle della dialisi per rimuovere quanto si erata. “Ha rischiato ...

TutteLeNotizie : Donna si inietta succo di frutta in vena “per avere più vitamine”: ricoverata in terapia… - Cascavel47 : Donna si inietta succo di frutta in vena “per avere più vitamine”: ricoverata in terapia intensiva… - dcolucci9 : RT @ilmessaggeroit: Donna si inietta un mix di succhi frutta: «Così sono più nutrienti», è in fin di vita -