Decretone | ok Camera a fiducia

Decretone - ok alla Fiducia alla Camera. Per il governo 323 sì. Il testo torna al Senato : L’Aula della Camera ha approvato la Fiducia al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli ordini del giorno, giovedì mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare al Senato per la terza lettura, dopo che il testo è stato emendato nei giorni scorsi con l’introduzione di modifiche alla platea che riceverà la pensione di ...

Pensioni : Quota 100 - Decretone arriva alla Camera - attesa per giovedì l'approvazione : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza termina l'esame in commissione Lavoro alla Camera e dovrà approdare in aula dove è attesa per giovedì l'approvazione definitiva delle misure in materia previdenziale. Numerosi sono gli interventi previsti che spaziano dalle Pensioni alle agevolazioni per i disabili, al riscatto della laurea e al Trattamento di Fine Servizio per gli statali. Bocciati emendamenti sugli esodati Come ormai ...

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussione generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone : via libera dalle Commissioni della Camera - lunedì in Aula : Via libera delle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al cosiddetto Decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Nelle prime ore del mattino è stato votato il mandato al relatore per l'Aula dove il provvedimento approderà lunedì per la discussione generale.

Reddito - 120mila domande nei primi due giorni. 800 emendamenti al Decretone alla Camera : 65 sono di Lega e M5s : sono state almeno 120mila le domande per accedere al Reddito di cittadinanza raccolte e presentate in due giorni dalle diverse strutture impegnate su questo fronte. Alle 92.094 domande presentate alle Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per conto del governo, si aggiungono le 30mila raccolte dai Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso ritmo anche nel secondo giorno porterebbero il totale attorno alle ...