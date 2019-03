Perché con la firma del Memorandum sorride soprattutto la Cina

Imane Fadil - l'avvocato di Silvio Berlusconi : Perché per il Cav la morte della modella è un grosso guaio : C'è chi, neppur troppo velatamente, accosta la morte di Imane Fadil a Silvio Berlusconi: operazione vergognosa e pericolosa, basata sul fatto che la modella scomparsa lo scorso primo marzo era testimone nel processo Ruby. E ora, a mettere qualche proverbiale puntino sulle "i", ci pensa Federico Cecc

Juventus - Luciano Moggi : Perché la sconfitta col Bologna le farà solo bene : Non serve un trattato di psicologia, basta conoscere a fondo il gruppo giocatori, il loro carattere, per capire quanto conti l' adrenalina per un atleta, e quanto incida nel giocatore una prestazione con tanto dispendio di energie atletiche e mentali, come successo in Champions tra Juve e Atletico.

Barbara D'Urso - il 'consiglio' dal signore di Mediaset : 'A cosa deve stare molto attenta' - Perché rischia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa , la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: 'Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto ?'. Molti possono pensare che non ho altri ...

Barbara D'Urso - il "consiglio" dal signore di Mediaset : "A cosa deve stare molto attenta" - Perché rischia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa, la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: «Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto?». Molti possono pensare che non ho altri interrogativi da pormi, ma, occupandomi di televisione, ritengo legittima quella domanda. Sono due "prime donne":

Elisa Isoardi : "Non sono incinta - lo dicono solo Perché sono grassa" : In attesa di confermare o smentire ufficialmente la presunta relazione con la sua nuova fiamma Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi si ritrova a dover smentire le indiscrezioni riguardanti una sua presunta gravidanza. La conduttrice lo ha fatto poco fa durante La Prova del cuoco in diretta su Rai1:Non sono incinta, lo dicono solo perché sono grassa.prosegui la letturaElisa Isoardi: "Non sono incinta, lo dicono solo perché sono grassa" ...

19 marzo Festa del Papà : una favola inedita per padri-bambini. Perchè il regalo più grande è restare con loro : Stamattina mia figlia mi ha consegnato il suo lavoretto fatto a scuola con scritto: "Amo il mio Papà perché dentro di lui c'è un bambino che è il mio migliore amico". Per questo ho deciso di ricambiare con un raccontino per adulti - bambini, di ogni età, ovunque essi si siano nascosti dentro di noi, l'ultima volta che è toccato a noi fare la conta...Continua a leggere

L'avvocato di Berlusconi : "La morte di Fadil ci danneggia Perché non possiamo fare il controesame" : La morte di Imane Fadil danneggia Silvio Berlusconi. Lo ha dichiarato Federico Cecconi, legale dell'ex premier, a margine del processo Ruby Ter- "A livello tecnico-processuale la morte di Imane Fadil ci danneggia perché le sue dichiarazioni entrano direttamente nel processo e non possiamo fare il controesame". "Quando muore una persona - ha aggiunto - la massima forma di dolore non è un'espressione retorica". Sulla misteriosa morte ...

Ancona - ragazzi gay offesi al ristorante Perché scherzano tra loro : costretti ad andare via : Da Senigallia, comune in provincia di Ancona, arriva una storia di omofobia ed intolleranza. Un gruppo di quattro amici gay, seduto al tavolo di un ristorante, è stato costretto ad alzarsi, interrompere il pranzo ed andarsene (pagando il conto completo). Il motivo? Un cliente, infastidito dal loro allegro vociare, li ha aggrediti a male parole: "Ma non vi vergognate? Andate a donne" avrebbe urlato loro. L'episodio è riportato dal quotidiano ...

Peugeot apre : intesa con Fca? Perchè no? : Le Borse di tutto il mondo salgono in modo corale: l'indice MSCI World ha chiuso in rialzo le ultime sei sedute, con un guadagno superiore al 3%. Da inizio anno, l'indice di riferimento dell'...

Giulia Sarti e le foto hot - la sconcertante verità dell'ex M5s Favia : "Chi c'è dietro e Perché la spiavano" : Altro che "revenge porn", Giulia Sarti sulle foto hot è rimasta vittima di un "ricatto politico". Ne è convinto Giovanni Favia, ex big del M5s in Emilia Romagna, suo amico intimo dal 2007 e primo storico epurato del Movimento. Leggi anche: "Cos'hanno in mano i grillini". L'ex De Falco, la bomba su G

Modena - volo mortale con il nipotino di 5 anni in braccio : tragedia senza un Perché : Nel suo terribile e incomprensibile volo, ha portato con sé il nipotino di appena cinque anni. tragedia ieri sera prima delle 19 a Modena: una donna, Silvia Pellacani, ingegnere informatico di 47 anni, si è gettata dal terrazzo della camera da letto del suo appartamento, al decimo piano del condominio di Largo Montecassino al civico 50, tenendo stretto a sé Giacomo, figlio di suo fratello Marco. Non uno schianto, non un urlo: zia e nipote sono ...

Marco Biagi - Mattarella : “Ucciso Perché si occupava della coesione sociale. Brigate rosse sconfitte dall’unità del popolo” : “Le Brigate rosse sono state sconfitte dalla nostra società, dall’unità del nostro popolo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo, a Modena, al convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi in ricordo del giuslavorista ucciso a Bologna, il 19 marzo di 17 anni fa, dalle nuove Brigate rosse. “A noi – aggiunge il capo dello Stato – rimane il dovere della memoria, della memoria ...

Spreafico : ‘Chi mette mi piace a un insulto si deve confessare’. Perché basta un clic per condividere il male : “Chi mette ‘mi piace’ a un insulto si deve confessare”. Parola di monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. Nell’omelia della messa del Mercoledì delle ceneri, celebrazione con la quale la Chiesa cattolica inizia i 40 giorni di preparazione alla Pasqua, il presule si è soffermato sull’odio che viene alimentato attraverso i social. “Non è ...

Clima : molti giovani non scioperano Perché temono conseguenze : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia