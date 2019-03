Lorenzo Orsetti ucciso in Siria - l’Isis diffonde alcune foto : La tessera sanitaria con la data di nascita, 13 febbraio 1986 e il nome di Lorenzo Orsetti; la carta di credito e una foto in bianco e nero in cui il ragazzo giace a terra con le braccia in alto. L'Isis ha diffuso alcune foto che sembrano proprio riferisi al 33enne toscano che combatteva a fianco dei curdi, ucciso in Siria durante uno scontro a fuoco a Baghuz, ultima roccaforte dello Stato Islamico nell'estremo Nord-est del Paese. Sulla ...

Lorenzo Orsetti forse sepolto in Siria. Zerocalcare : 'Era uno di noi' : La salma di Lorenzo Orsetti , ucciso in combattimento dall'Isis, potrebbe non tornare più in Italia e essere seppellito in Siria. E' quanto spiega il padre, Alessandro Orsetti, venendo a conoscenza ...

Lorenzo Orsetti - l'amica combattente : «La guerra fa schifo ma non si può stare a guardare» : C'è una data che Maria Edgarda Marcucci non dimenticherà mai, ed è settembre del 2017, quando ha conosciuto Lorenzo Orsetti, e un anno dopo ha masticato terra e ha combattuto...

Forse sepoltura in Siria per Lorenzo Orsetti - l'italiano ucciso dall'Isis : Questo era il suo desiderio ed i genitori ora vogliono rispettare la sua volontà. I curdi catturano 157 terroristi

Lorenzo Orsetti sarà seppellito in Siria : lo aveva chiesto lui : Il combattente italiano ucciso dall'Isis, Lorenzo Orsetti, verrà sepolto in Siria. Come si legge su L'Arno.it lo rende noto il padre del foreign fighter, Alessandro Orsetti: "Il suo comandante mi ha detto che Lorenzo aveva chiesto di essere seppellito là in caso di morte in battaglia. Penso che accetteremo la sua decisione anche se non avremo un corpo su cui piangere".Da due anni Lorenzo combatteva contro l'Isis, a fianco milizie curde dell'Ypg. ...

"Non ho rimpianti - muoio col sorriso" : il testamento di Lorenzo Orsetti : "Sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia...

Lorenzo Orsetti ucciso dall'Isis/ La lettera d'addio 'Me ne vado con il sorriso' : Lorenzo Orsetti è stato ucciso dall'Isis, annunciato dato ieri dallo Stato Islamico. Ecco la lettera d'addio che ha lasciato all'amico

Isis : ucciso Lorenzo Orsetti : Attraverso un messaggio e delle foto diffuse via Telegram, l'Isis ha annunciato di aver ucciso un "crociato italiano". I documenti pubblicati, ossia la tessera sanitaria e la carta di credito, sono di Lorenzo Orsetti, 32enne fiorentino, volontario che da un anno e mezzo combatteva al fianco dei curdi dell'Ypg, le Unità di protezione del popolo, contro i jihadisti. Sarebbe rimasto ucciso negli scontri di Baghuz. Il sito ...

Il padre di Orsetti : "Orgoglioso di mio figlio Lorenzo. Lottava per il giusto. Ma - da babbo - non volevo partisse" : "Io e mia moglie siamo molto orgogliosi. Nostro figlio ha deciso di affrontare una lotta molto importante e giusta, anche se al tempo stesso sapevamo essere molto pericolosa. Gli ho sempre dato il mio sostegno ed espresso il mio apprezzamento". Alessandro Orsetti parla al Corriere del figlio Lorenzo, e non nasconde di aver sempre sostenuto con fierezza la sua battaglia, seppure con le remore mosse dall'apprensione di genitore. Lorenzo è ...

"Sono morto facendo quello che ritenevo più giusto". La lettera testamento di Lorenzo Orsetti : "Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo". Inizia così il testamento di Lorenzo Orsetti, il combattente italiano arruolato con i curdi ucciso dall'Isis a Baghuz, in Siria. Il testo è stato condiviso su Facebook da Davide Grasso, un amico di Orsetti. "Non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così; sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, ...

Lorenzo Orsetti - l'amica combattente : 'La guerra fa schifo - ma non si può stare sempre a guardare' : C'è tutta una parte della popolazione che si impegna ogni giorno per andare nella direzione mia, di Lorenzo, e di tanti giovani, donne e uomini, che arrivano da ogni parte del mondo'. Ha mai ...

Siria : Lorenzo Orsetti ucciso dall'Isis : combattente italiano : Un combattente italiano e' stato ucciso dell'Isis in Siria. Si tratta di Lorenzo Orsetti, 33 anni, fiorentino, morto a Baghuz, roccaforte estremista

Il testamento di Lorenzo Orsetti : Le Unità di protezione dei popoli (Ypg), forze curdo-siriane con cui si era arruolato come volontario in Siria Lorenzo Orsetti, ucciso dallo Stato Islamico, hanno diffuso la sua lettera-testamento, che riportiamo di seguito. “Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo

Lorenzo Orsetti - il manifesto dell'italiano : 'Combattiamo per una società più giusta. Me ne vado con il sorriso sulle labbra' : "Se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo " aveva scritto Orsetti - Nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi ...