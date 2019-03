ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019)su Instagram hato percome storia una conversazione WhatsApp dell'intero gruppo di. Davvero un'epic fail che rischia di avere degli sviluppi clamorosi, se non altro in ...

WorldnewsCode : Fedez pubblica per errore nelle Stories il numero di telefono di Valentina Ferragni – - newsjsIT : Fedez pubblica per errore nelle Stories il numero di telefono di Valentina Ferragni - - RondiniSandra : Fedez pubblica per errore i numeri di telefono dei cognati -