Evra nei guai | insulti omofobi e minacce a PSG | “Una banda di checche”

(Di martedì 19 marzo 2019) Nel bene e nel male,finisce sempre a far parlare di sé. Questa volta nel male. E’ infatti diventato virale sui social un suo video di 45 secondi, pubblicato su Snapchat, in cui si lascia andare adal Paris Saint Germain. E’ l’Equipe a darne notizia.Secondo il quotidiano francese, l’ex terzino della Juventus avrebbe definito la compagine parigina “unadi checche, una squadra che non vince mai“. E ancora, in riferimento alla sfida persa da Mpabbé e compagni contro il Manchester United agli ottavi di finale di Champions League: “Noi abbiamo fatto scendere in campo la squadra D, nemmeno la squadra C, loro hanno fatto giocare i bambini, che poi ci hanno pulito le scarpe. Quelli non hanno nemmeno lo sperma ancora“.Ma è un’altra la frase incriminata dai media transalpini: “Voi ve ne ...

