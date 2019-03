Ecco il trailer di presentazione di Stadia | la nuova piattaforma streaming di Google

Toy Story 4 - Ecco il primo trailer ufficiale : È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Toy Story 4. Dopo mesi di supposizioni e ipotesi, finalmente si delinea la nuova storia che vedrà al centro i giocattoli animati conosciuti nei tre film della saga animata Pixar inaugurata nel 1996. Ritroveremo dunque il cowboy Woody e l’astronauta Buzz Lightyear, ma soprattutto vedremo il ritorno dopo vent’anni di Bo Peep, la pastorella di porcellana che, dopo essere stata vista ...

You vs Wild : Ecco il trailer della prima serie interattiva Netflix : Rivela la sinossi ufficiale: «Gli spettatori si uniscono all'esperto di sopravvivenza Bear Grylls per partire verso eccitanti avventure in tutto il mondo. Dense giungle, alte montagne, deserti ...

Le terrificanti avventure di Sabrina - Ecco il trailer della seconda stagione : Al centro ci sarà il lato più oscuro della giovane Sabrina, sempre più curiosa di conoscere le sue radici, ma al contempo attenta alle sue amicizie nel mondo dei mortali. Questa volta dal punto di ...

Le terrificanti avventure di Sabrina - Ecco il trailer dei nuovi episodi : Levitazione, uccisione di angeli e resurrezione di streghe morte: sono solo alcune delle avventure promesse nel nuovo trailer de Le terrificanti avventure di Sabrina, i cui nuovi episodi arriveranno nelle prossime settimane su Netflix. In questa seconda parte dell’adattamento dei fumetti Archie Comics, la strega interpretata da Kiernan Shipka abbraccerà infatti a fondo il suo lato oscuro e i suoi poteri magici cercando di dimostrare che ...

Avengers : Endgame - Ecco il trailer definitivo : 'Avengers: Endgame' si avvicina sempre più all'uscita nelle sale ed ora, dopo le prime immagini ufficiali rilasciate nei giorni scorsi, abbiamo anche il trailer definitivo del film. Con il trailer ...

Truberbrook è finalmente disponibile : Ecco il trailer di lancio di questa avventura grafica affascinante e misteriosa : Trüberbrook è finalmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il gioco è stato finanziato da una campagna crowdfunding su Kickstarter che ha raggiunto in sole 30 ore ben 200.000 dollari. Sviluppato da BTF e pubblicato da Headup Games, il prodotto è un'avventura grafica nella quale il giocatore si ritroverà a impersonare un giovane scienziato americano, ovvero Hans Tannhauser, in una Germania alternativa del 1967.Per celebrare il ...

«Aladdin» - Ecco il trailer con il «genio» Will Smith : Dopo tanta attesa, tra immagini ufficiali e brevi video teaser, è finalmente stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Aladdin, uno dei live action tratti dai classici dell’animazione Disney più attesi dell’anno, oltre a Dumbo di Tim Burton e Il re Leone. Il filmato potrebbe fugare i dubbi che da qualche tempo colpiscono il film, che oltre a doversi confrontare con il cartone originale, risente del fatto che nella ...

Killing Eve - Ecco il trailer della seconda stagione : Forse nessuno ci avrebbe scommesso in anticipo, ma Killing Eve, la serie di Phoebe Waller-Bridge, si è rivelata un’eclatante sorpresa l’anno scorso, piazzandosi indiscutibilmente fra le migliori serie del 2018. Ora Bbc America, che la manda in onda negli Stati Uniti (da noi invece è diffusa su Tim Vision), ha pubblicato il primo trailer ufficiale che anticipa la seconda stagione. “Quando ami qualcuno sei disposta a fare ...