Doppio nemico in Stranger Things 3 in piena Guerra Fredda? La rivelazione di Gaten

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con il primo trailer e ladella data di messa in onda di3 ma i fan sono ancora alla ricerca di qualche indizio sulla nuova stagione. Se nelle prime due le minacce sono arrivate in varie forme ma sempre uno alla volta sembra che i questa terza stagione tutto cambierà anche se bisognerà aspettare fino a luglio per capire che cosa.Ad alzare il velo sui nuovi episodi sono ancora i protagonisti della serie che ospiti del panel di Emerald City Comic Con questo weekend, hanno rivelato qualche dettaglio in più rispondendo ai fan che hanno chiesto informazioni su quello che sarà il mostro della nuova stagione. A rispondere al quesito in modo chiaro ma misterioso è stato proprioMatarazzo che davanti al pubblico ha ammesso: "Dirò che ci sono due principali antagonisti".Già nelle scorse settimane gli ...

recuperonuccio : Il sospetto del doppio forno grillino. Nasce l'asse tra PD e 5 stelle. Trovato il nemico: la famiglia. Il PD si sch… -