Conte:via seta? Accordo solo economico

Il perimetro del Memorandum con la Cina sulla via Belt and Road"(la nuova via dellandr "è squisitamente-commerciale,non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlatica"ha detto il premieralla Camera in vista del Consiglio Ue, annunciando che il 26 e 27 aprile sarà al Forum Belt and Road, a Pechino. Sulla Brexit,ha detto"serve chiarezza",l'uscita avvenga "senza strappi e in maniera ordinata"; "lavoriamo per garantire la tutela di cittadini,imprese e stabilità finanziaria".(Di martedì 19 marzo 2019)

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, martedì 19 marzo, sarà in Parlamento per comunicazioni in vista del Consigli… - dariofrance : Mare Ionio, Franceschini a Conte: “Alzi il telefono e dia l’ok allo sbarco”. Poi attacca Salvini e scoppia la bagar… - giusmo1 : (Premio Delicatezza del mese) #Conte taglia la torta a forma di ponte, la rabbia dei parenti delle vittime del Mora… -