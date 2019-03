Basilicata, la candidata della Lega alle regionali urla dal palco: “Io sono fascista” (Di martedì 19 marzo 2019) Polemica sulla candidata nelle liste della Lega alle elezioni regionali in Basilicata, Gerarda Russo. Durante un comizio, rispondendo a dei contestatori, ha urlato dal palco: "Io sono fascista". Poi ha cercato di precisare spiegando di aver affermato: "Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono fascista”.



