Wanda Nara | al Grande Fratello Nip in arrivo la nemica Ivana Icardi | è la

Altra ‘botta’ per Wanda Nara ed Icardi : la sorella di Maurito pronta per il Grande Fratello Vip italiano : Ivana Icardi al Grande Fratello Vip, la sorella del nerazzurro potrebbe sbarcare nel reality italiano: cosa ne diranno Maurito e Wanda Nara? Dopo essere stata protagonista del Grande Hermano Vip in Argentina, la sorella di Icardi potrebbe sbarcare nella versione italiana del reality. A seguito delle sue apparizioni in tv, in cui ha ammesso di non avere rapporti con Maurito a causa di Wanda Nara, Ivana Icardi secondo il settimanale ...

Grande Fratello - la sorella di Icardi nel cast : Wanda Nara non è contenta : Grande Fratello 2019 cast: Mediaset chiama Ivana Icardi, sorella di Mauro Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello con Barbara d’Urso. Il reality show partirà su Canale 5 lunedì 8 aprile e il settimanale Oggi ha già svelato il nome del primo concorrente. Si tratta di Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata […] L'articolo Grande Fratello, la sorella di Icardi nel cast: Wanda Nara non è contenta proviene da ...

Icardi-Juventus - stoccata Spalletti e la rivelazione di Wanda Nara : ICARDI JUVENTUS- Continua a tener banco il capitolo Mauro Icardi in casa nerazzurra. Come confermato nelle ultime ore, Wanda Nara avrebbe ammesso di esser arrivata ad un avvicinamento quasi totale con la dirigenza interista per il ritorno di Icardi a pieno regime. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, ma che farà discutere […] More

Wanda Nara : Mauro sta cercando di recuperare - il problema al ginocchio è reale : ‘Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco”. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager

Wanda Nara parla del rapporto tra l'Inter e Icardi a Tiki Taka : 'Siamo vicini alla pace' : Wanda Nara è tornata a parlare sul caso Icardi nel corso della precedente puntata del programma calcistico Tiki Taka. La moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro è tornata sulla questione Inter e sul rapporto con Marotta. Secondo quanto rivelato dalla donna, pare proprio che, molto presto, potrebbero esserci sereni risvolti nella vicenda: "La pace è vicina" ha esordito Wanda. Le parole di Wanda Nara nel corso dell'Intervista a Tiki Taka: ...

Inter - gioia derby. Wanda Nara : "Avevo scommesso coi miei amici - ho vinto" : Milano, 18 marzo 2019 " L' Inter vince il derby e, a quanto pare, è vicini a risolvere i problemi con Mauro Icardi . Successo in una partita pazza per 2-3, da veri cuori forti e Interisti, e pochi ...

Icardi - Wanda Nara : 'Vicini alla pace con l'Inter' : Sembra arrivata alle fasi conclusive la telenovela Icardi-Wanda Nara-Inter . ''Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco''. La moglie e manager dell'attaccante argentino fa così ...

Wanda Nara - vicini alla pace con l'Inter : MILANO, 18 MAR - ''Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco''. Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, fa così il punto sulla situazione per l'ex capitano delll'Inter. ''...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : euro Sei un'agente o una showgirl? euro : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Wanda Nara : ''Vicina la pace tra Icardi e l'Inter'' : MILANO - La pace tra Mauro Icardi e l'Inter è vicina. Almeno a sentire Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino che da un mese è praticamente ai margini della rosa nerazzurra dopo che il ...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : "Sei un'agente o una showgirl?" : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

Caso Icardi-Inter - Wanda Nara : "Vicini alla pace" : Mentre Icardi ieri non era neanche in tribuna a vedere il super derby Milan-Inter, secondoq aunto afferma la moglie e procuratrice Wanda Nara, lo strappo dell'attaccante con la società sarebbe quasi ...

Wanda Nara : «Caso Icardi? Con Marotta siamo vicini alla pace» : TORINO - Wanda Nara torna in televisione e continua a parlare del caso Icardi . In diretta al programma Tiki Taka , la moglie dell'attaccante argentino è intervenuta per chiarire la situazione legata ...