Serie B | Crotone-Lecce 2-2 | Benali la riprende nel finale

Risultati Serie B - 29^ giornata live : al via il secondo tempo tra Crotone e Lecce [FOTO] : 1/65 anastasi davide ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : in campo Crotone-Lecce [FOTO] : 1/65 anastasi davide ...

Video/ Salernitana-Crotone - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Salernitana-Crotone , 0-2,: highlights e gol della partita valevole per la 28giornata di Serie B. All'Arechi decide una doppietta di Simy.

Serie BKT 28esima giornata doppietta di Simy ed il Crotone conquista tre punti d’oro sul terreno dell’Arechi in chiave salvezza : Salernitana 0 Crotone 2 Marcatori: Simy 11°, Simy 85° Salernitana (3-4-1-2): Micai, Lopez, Odjer, D. Anderson (Orlando),

Serie BKT 27esima giornata Crotone penalizzato dall’uomo in meno per l’espulsione di Sampirisi non va oltre il risultato di parità : Padova 0 Crotone 0 Padova (3-5-2): Minelli, Andelkovic, Trevisan (Ceccaroni), Cherubini (Baraye), Morganella, Calvano, Bonazzoli, Cappelletti, Longhi, Lollo (Cocco),