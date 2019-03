agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto acon altre forze del centrosinistra per presentare "liste competitive" alle elezionie ad accordi con liste civiche per le elezioni comunali e regionali. "Alleso che Articolo 1 e socialisti di Nencini si stanno preparando per una loro lista", ha spiegato a margine di un incontro pubblico a Potenza, "c'è un'altra lista fatta credo da Pizzarotti e i Verdi. Ci incontreremo anche per discutere di questo. La questione non è rientrare nello stesso partito, ma rendere le liste competitive e non perdere nessun voto"."In tutta Italia", ha ricordato poi il neosegretario dem, "ci sono alleanze larghe fatte da esperienze civiche, e questo è il modo giusto per non regalare i comuni e le regioni a Salvini e Di Maio. Quindi incontrerò Roberto Speranza, per vedere come queste ...

contribuenti : Pd: Zingaretti apre a intese ampie per europee e amministrative - fisco24_info : Pd: Zingaretti apre a intese ampie per europee e amministrative: Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha ape… -