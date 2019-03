Juventus-Atletico | Cassano a Tiki Taka | “non credevo alla qualificazione”

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Juventus - 'complotto in Champions'. Girano video clamorosi : 'Il gol di Ronaldo all'Atletico non era gol' : La Juventus gode, in Spagna rosicano ancora. E così sul web sta prendendo piede una tesi piuttosto clamorosa: il secondo gol di Cristiano Ronaldo nel 3-0 all' Atletico Madrid non era gol. L'arbitro ...

Atletico Madrid - Simeone : 'La Juventus ci ha fatto male' : Un 3-0 senza attenuanti: "Sono il primo responsabile di quanto accaduto a Torino". Simeone ci mette la faccia in sala stampa, prima della sfida di Liga contro l'Athletic Bilbao: "Le critiche ci stanno,...

Atletico Madrid - l’ammissione di Simeone : “la Juventus ci ha fatto male - ma bisogna reagire” : Nel corso della conferenza stampa in vista del match con il Bilbao, il Cholo è tornato a parlare della sconfitta con la Juventus La conferenza stampa di vigilia del match con l’Athletic Bilbao è servita a Simeone per tornare a parlare del ko con la Juventus, costato l’eliminazione dalla Champions League. MONTEFORTE / AFP L’allenatore dell’Atletico Madrid non si è nascosto, assumendosi le proprie responsabilità e ...

Juventus-Atletico - polemiche dalla Spagna contro la Goal-Line -VIDEO- : Juventus-Atletico – Nuove polemiche dagli spagnoli dopo la batosta subita dell’Atletico. In Spagna è diventato virale un video dove si dimostrerebbe l’errore commesso dalla Goal-Line technology in occasione del secondo gol di Ronaldo in Juventus-Atletico Madrid. Le immagini, postate da un account Twitter di un tifoso, proverebbero a dimostrare che la palla colpita di testa […] More

Juventus-Atletico - polemiche in Spagna sul secondo gol di Cristiano Ronaldo : Dopo il grandissimo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Juventus ribaltare il risultato dell'andata contro l'Atletico Madrid grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, il sorteggio dei quarti ha 'regalato' l'Ajax, la prima partita di disputerà il 10 aprile ad Amsterdam, il ritorno il 16 aprile a Torino. Qualora la Juventus dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente fra Tottenham e Manchester ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Caressa risponde alle critiche per la cronaca di Juventus-Atletico : Getty Images Caressa respinge le critiche dopo Juventus-Atletico Madrid Caressa risponde alle critiche per la cronaca in Juventus-Atletico Madrid: "Rifarei tutto" Con le sue parole Caressa ha parlato ...

Fabio Caressa e le polemiche dopo la telecronaca di Juventus-Atletico 'Io juventino Altre volte mi chiamarono lupacchiotto...' : ROMA - Novanta minuti a raccontare l'impresa di Ronaldo , diventato 'il re'. Un entusiasmo che a Fabio Caressa, telecronista Sky ma soprattutto volto dell'emittente satellitare, è costato una pioggia ...

Juventus-Atletico Madrid - lo sfogo di Alice Campello sui social : “sono schifata - hanno insultato i miei figli” [FOTO] : La moglie di Morata ha rivelato sui social di aver ricevuto un mare di insulti dopo il match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato tra Juve e Atletico “Il calcio dovrebbe unire, senza oltrepassare mai la linea” con queste parole Alice Campello ha commentato gli insulti ricevuti sui social dopo Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di Champions che ha sancito l’eliminazione della formazione ...

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Juventus-Atletico Madrid - Evra svela il pronostico di Ronaldo : Questo dimostra la confidenza, la rabbia e la determinazione del miglior giocatore al mondo. Dovremmo ringraziare la mamma e il papà di Cristiano e anche Dio per averci dato una così bella persona e ...

Juventus - Cristiano Ronaldo prima dell'Atletico Madrid : "Passiamo - li schiacceremo" : Che poi scrive: "Questo mostra la fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore al mondo. In ogni grande occasione ha dimostrato che è un vero uomo. Per favore, non essere geloso del ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...