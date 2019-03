Imane Fadil | pm Greco | “Nel sangue alti livelli di due metalli | antimonio e cadmio

Imane Fadil - "danno inimmaginabile per Silvio Berlusconi". Tesi inquietante : "La differenza con Giulia Sarti" : La morte di Imane Fadil, testimone nel processo Ruby, rappresenta "un danno inimmaginabile per la difesa di Silvio Berlusconi". Ne è convinto Francesco Paolo Sisto, legale del Cav e deputato di Forza Italia, secondo cui "quello che ha detto Fadil sarà acquisito in dibattimento senza possibilità di c

Il pm : "Elevata presenza di cadmio e antimonio nel corpo di Imane Fadil" : Dalle analisi sul corpo di Imane Fadil risulta "un'elevata presenza di cadmio e antimonio". Lo ha detto il pm di Milano Francesco Greco oggi in conferenza stampa. La donna, testimone chiave del processo Ruby, è morta il primo marzo nel centro Humanitas di Milano, dopo essere stata ricoverata per un mese. L'ipotesi è che sia stata avvelenata.Il magistrato ha tenuto a precisare che solo l'autopsia potrà stabilire con certezza ...

Morte Imane Fadil - la Procura : “Valori alterati anche nelle urine della ex modella” : La testimone del processo Ruby sarebbe stata esposta a una contaminazione paragonabile a quella di una persona che "ha lavorato per 30 anni in una fonderia", ha spiegato un investigatore. I pm oggi hanno sentito il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica milanese dove la 34enne è stata ricoverata oltre un mese.Continua a leggere

Imane Fadil disse : 'Ho respinto tantissimi tentativi di corruzione da parte di Berlusconi' : Imane Fadil, testimone chiave del processo Ruby Ter in cui è coinvolto l’ex premier Silvio Berlusconi, capo di Forza Italia, dati gli esami tossicologici e stando alle notizie diffuse dalla stampa, sarebbe deceduta il primo di questo mese per via di un mix di sostanze radioattive. Qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, la giovane marocchina rivelò alcuni dettagli particolarmente interessanti sulla vicenda giudiziaria ...

Nel caso di Berlusconi c'era un attentato alla leadership politica, nel caso Sarti c'è un fidanzato molto incazzato".

Imane Fadil - Vittorio Sgarbi smonta la sua versione : "Ma quale testimone. Cosa so su lei - Berlusconi e Ruby" : "Sapeva troppo? No, Imane Fadil non sapeva niente". Vittorio Sgarbi non va per il sottile e svela Cosa sa sulla modella marocchina, testimone del processo Ruby contro Silvio Berlusconi, morta misteriosamente per "avvelenamento" e su cui la Procura di Milano indaga per sospetto omicidio. Leggi anche

Imane Fadil - da test parziali confermata la radioattività - : Continuano le indagini sulla morte della 34enne teste chiave del caso Ruby, morta l'1 marzo nella clinica di Rozzano. In questi giorni previste molte audizioni di testimoni

Morte Imane Fadil - Procura : "Nessuno si avvicini al corpo" : Imane Fadil è stata davvero avvelenata? Continua a far discutere la Morte, avvenuta l’1 marzo scorso dopo un mese di agonia, di una delle testimoni chiave del processo Ruby. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici condotti dal Centro Antiveleni dell'istituto Maugeri di Pavia e già forniti all'ospedale Humanitas di Rozzano, non c’è traccia di metalli tossici. Gli esiti di questi esami sono già in mano agli inquirenti, ...

Imane Fadil - il giallo del cobalto ionizzato : il veleno che svanisce : Qualche settimana prima di morire, Imane Fadil è stata contaminata dal cobalto ionizzato, che è altamente radioattivo ma decade. Cioè svanisce progressivamente e questo spiegherebbe come mai, nel...

Morte di Imane Fadil : tutto quello che sappiamo finora : Le analisi, i sospetti, l'inchiesta: le tappe del giallo sulla Morte della 34enne testimone chiave del processo Ruby

Imane Fadil - cosa non torna : "Una settimana dopo che è morta...". Inquietante in Procura : C'è qualcosa che non torna nella terribile morte di Imane Fadil, e non sono solo le cause misteriose del suo presunto "avvelenamento" da sostanze radioattive. Come suggerisce anche il Corriere della Sera, c'è una sospetta discrepanza sulla data in cui scatta l'inchiesta per omicidio della modella ma

Imane Fadil - la verità di Sgarbi sulle notti di Arcore : "L'ho incontrata, normale che Silvio Berlusconi non la ricordi. Era una comparsa", dice il deputato intervistato da Il...

Imane Fadil - “elementi sospetti anche nell’urina”. “Finora riscontrata debole presenza di radioattività” : Al suo letto si sono alternati 25 specialisti durante il mese di ricovero all’Humanitas, dove i medici non riuscivano a capire quale fosse l’origine di quell’aplasia midollare che la stava distruggendo da dentro. Forse è stato un mix di sostanze radioattive quello che ha ucciso Imane Fadil, teste chiave del processo Ruby morta nell’ospedale di Rozzano, Milano, lo scorso 1 marzo. Tanti, tantissimi i punti ancora da ...