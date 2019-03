A Nuova Delhi un murales realizzato con lo smog

Clima : l’arte italiana di Andreco a Nuova Delhi e l’incredibile murales fatto con lo smog : 1/6 ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : con le gare a coppie miste si è chiusa la tappa indiana : Si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Nuova Delhi, in India, oggi è stata la volta delle prove a coppie miste, nelle quali non erano impegnati tiratori italiani. Nella carabina 10 metri mista vittoria di Cina 2 su Romania 1 e Corea del Sud 1, mentre nella pistola 10 metri mista vittoria di India 1 su Cina 1 e Corea del Sud 2. Nella carabina 10 metri mista vittoria e record del Mondo per Cina 2 (Zhao Ruozhu – ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : assegnati gli ultimi quattro pass olimpici della tappa indiana : Giornata densa di gare a Nuova Delhi (India), dove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: oggi si sono svolte le ultime tre finali individuali, che in due circostanze assegnavano anche due pass olimpici ciascuna per Tokyo 2020. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. CARABINA SPORTIVA 50 METRI 3 POSIZIONI FEMMINILE E’ Nina Christen a dominare la gara, attraverso una solida prestazione ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : il campione iridato Sergey Kamenskiy vince nella carabina 10 metri : Il russo Sergey Kamenskiy, campione iridato a Changwon 2018 della specialità, ha vinto la finale della carabina 10 metri maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India: battuti i cinesi Liu Yukun, secondo, e Hui Zicheng, terzo. Dato che il russo ed il secondo dei cinesi avevano già strappato la carta olimpica proprio nella prova iridata (chiusa rispettivamente al primo e al quarto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : la gara della pistola automatica da 25 metri maschile non assegnerà carte olimpiche : Non si è risolta la questione tra India e Pakistan, con il mancato visto d’ingresso nel paese indiano per gli atleti pakistani e così la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in programma da domani a Nuova Delhi non assegnerà le due carte olimpiche previste nella gara della pistola maschile da 25 metri. Restano così sette le specialità olimpiche che assegnano i pass per Tokyo 2020: si tratta di tutte le altre prove individuali, ovvero ...

Il CIO revoca lo status di qualificazione olimpica alla gara maschile di pistola 25 metri a Nuova Delhi : Nel corso del 2019 ci saranno altri 4 appuntamenti di Coppa del Mondo, rispettivamente a Pechino, Monaco e Rio de Janeiro, con 16 carte olimpiche a disposizione in ogni occasione.

India : violento tornado si abbatte vicino Nuova Delhi - il video : Una pesante ondata di maltempo ha colpito l'India settentrionale nella giornata di ieri. Forti temporali e grandinate si sono abbattute nell'area di Nuova Delhi. Una violenta cella temporalesca ha...