Sebastian Vettel | F1 GP Australia 2019 | “Brutta gara | ho sofferto con le gomme Ora

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne (Australia) il tedesco della Rossa non si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi e inattaccabili da chiunque. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Giornata difficile - ma la vettura va forte e lo dimostrerà. Io sono rilassato” : Non la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno che Sebastian Vettel si poteva immaginare. Il distacco di oltre otto decimi nei confronti di Lewis Hamilton accumulato nella FP2 potrebbe spaventare in quel di Maranello, ma sentendo le parole del tedesco e, soprattutto, vedendo il volto con il quale si è presentato ai microfoni di Sky Sport lascia ben sperare ai milioni di tifosi della Rossa. La sensazione ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton. A Melbourne comincia la stagione “all-in” del tedesco : Dopo chiacchiere e ipotesi di ogni genere, si comincia a fare sul serio. Da domani le vetture del Mondiale 2019 di Formula Uno ricominceranno a girare sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia) per dare il via al primo weekend iridato di una stagione con alcune novità. Il regolamento tecnico mutato e la semplificazione di alcuni particolari delle monoposto hanno obbligato gli ingegneri delle varie scuderie ad ingegnarsi per ...

Sebastian Vettel F1 - GP Australia 2019 : “Siamo pronti - i test ci hanno dato ottime indicazioni” : E’ andata in scena la prima conferenza stampa del 2019 del Mondiale di Formula Uno a Melbourne (Australia). Un incontro con i media per i piloti condizionato inevitabilmente dalla notizia della scomparsa all’età di 66 anni del Race Director Charlie Whiting a causa di un’embolia polmonare. “Sconvolto per la morte di Whiting, sono accanto alla sua famiglia“, le prime parole del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. ...

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Sebastian Vettel? Stipendio - sponsor e tutte le entrate : Il Mondiale F1 scatterà nel weekend del 15-17 marzo con il GP d’Australia, al circuito Albert Park di Melbourne incomincerà finalmente la stagione dopo il lungo inverno e i piloti scenderanno in pista per iniziare la lunga battaglia che durerà per l’intera stagione. Gli atleti, però, non si confrontano solo in pista ma si sfidano anche a suon di soldi, gli ingaggi sono particolarmente consistenti nella categoria regina ...

F1 - Sebastian Vettel : “L’atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni per vincere il Mondiale” : Il countdown sta per scadere e l’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, a Melbourne (Australia), vi saranno i primi punti iridati in palio e capiremo sicuramente qualcosa in più di quanto si è potuto apprezzare nei test collettivi di Barcellona (Spagna). Si preannuncia una stagione importante, quasi decisiva per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il quattro volte ...

F1 - si chiamera 'Lina' la Ferrari di Sebastian Vettel : La Ferrari SF90 , protagonista nella stagione 2019 di Formula 1, verrà ribattezzata da Sebastian Vettel 'Lina'. E' questo il soprannome scelto dal pilota tedesco, solito assegnare un nome alla propria ...

F1 - Sebastian Vettel dà il soprannome alla sua Ferrari : Lina sarà la monoposto per il Mondiale 2019 : Il rito prestagionale si è completato ancora una volta: Sebastian Vettel ha dato un nome alla vettura che guiderà durante la stagione che sta per incominciare. Il tedesco ha sempre ribattezzato le monoposto con cui ha disputato i Mondiali F1 e non si è tirato indietro anche alla vigilia del campionato 2019 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il pilota della Ferrari ha comunicato la sua scelta durante la cerimonia di ...

F1 - Gp Australia 2019 : i precedenti di Sebastian Vettel all’Albert Park : Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Mondiale 2019 di Formula 1, che si apre come di consueto a Melbourne per il Gran Premio d’Australia. I riflettori saranno tutti puntati sulla sfida iridata tra Ferrari e Mercedes ed in particolare sul testa a testa tra i due pluricampioni del mondo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il tedesco della Rossa chiamato a riportare il Mondiale piloti a Maranello dopo 12 anni di digiuno. Il quattro ...

Sebastian Vettel crede nel tris - : Dopo aver vinto le ultime due edizioni del Gp d'Australia, Sebastian Vettel punta al tris nel primo appuntamento del Mondiale 2019, sperando però in un epilogo diverso del campionato. Il pilota ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull ma per il momento il matrimonio con ...