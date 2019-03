Palermo-Carpi 4-1

Diretta Palermo Carpi/ Streaming video DAZN : bilancio del testa a testa in equilibrio : Diretta Palermo Carpi : Streaming video DAZN , quote e risultato live del match della 29giornata di Serie B. Siciliani favoriti tra le mura di casa.

Diretta Palermo-Carpi e Venezia-Cremonese alle 15 : probabili formazioni - dove vederle in tv : PALERMO - Oggi alle 15 due incontri in programma per la ventinovesima giornata di campionato. Al Barbera il Palermo deve sfruttare il turno di riposo del Brescia primo della classe, per avvicinarsi ...