No Ronaldo | no party | il Genoa è la bestia nera della Juventus | numeri da record contro i

(Di domenica 17 marzo 2019) Dopo il pari dell’andata, ilstende laal ritorno infliggendole la prima sconfitta di questo campionato Una sconfitta che fa male, un ko senza attenuanti che riporta lasulla terra dopo l’exploit di Champions League. Prima sconfitta in campionato quest’anno per i bianconeri, che vanno al tappeto sotto i colpi di uncinico e spietato, capace di colpire nella ripresa prima con Sturaro e poi con Pandev.Tano Pecoraro/LaPresseSenza Cristianosi spegne la luce per la formazione di Allegri, che riesce a rendersi pericolosa con il solito Dybala, abile a trovare la rete poi annullata per fuorigioco. Prima e dopo il deserto, con Mandzukic fuori dal gioco e il centrocampo in affanno dopo la dispendiosa prova con l’Atletico Madrid. Il campionato resta in cassaforte visti i 18 punti di vantaggio sul Napoli, ma il calo di ...

ShavkatUsmonov : No Ronaldo, no party. Yuventus mag‘lub bo‘ldi. - bukanpanitia : Goran pandev scored. No ronaldo no party. Mampoes - DomenicoFiore92 : @SuperflyVideo Campionato riaperto. Allegri vattene. No Ronaldo no party. Juve senza gioco. Sturaro 2-0 è finita -