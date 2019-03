Modena | donna e nipote di 5 anni muoiono dopo volo dal decimo piano

Modena - donna giù dal decimo piano con il nipote di cinque anni : morti : Tragedia a Modena. Una donna di 35 anni ed un bambino di cinque hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in Largo Montecassino, come detto, a Modena. Secondo le prime...

Modena - donna vola dal decimo piano insieme al nipote di 5 anni : ipotesi omicidio suicidio : Una donna di 35 anni ed un bambino di cinque hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in Largo Montecassino: la donna sarebbe la zia del minorenne, figlio del fratello di lei. Secondo le prime ipotesi formulate si tratterebbe di un omicidio suicidio.Continua a leggere

A Modena un weekend di iniziative verso la Festa della Donna : Performance, spettacoli teatrali e la proiezione del film "Feminista" aprono, sabato 2 e domenica 3 marzo, il calendario di iniziative legate alla Festa della Donna che proseguirà per tutto il mese, a cura del ...

GHIZLAN EL HADRAOUI - DONNA CARBONIZZATA A Modena/ Ultime notizie : uccisa a coltellate - fermato ex marito : GHIZLAN El HADRAOUI, DONNA CARBONIZZATA è stata prima uccisa a coltellate e poi bruciata. Per l'omicidio è stato fermato l'ex marito. Le Ultime notizie

Donna carbonizzata a Modena : l'ex marito fermato per omicidio : E' stato fermato per omicidio Khalil Laamane, l'ex marito della badante 37enne marocchina trovata carbonizzata nella sua auto a Modena . L'uomo era stato portato in questura e interrogato a lungo dopo ...

Modena - fermato ex marito donna trovata carbonizzata in auto : Bologna, 7 feb., askanews, - Non ha confessato, ma la sua testimonianza e l'alibi raccontato nella notte in questura non hanno convinto gli inquirenti che in mattinata hanno fermato K.L., l'ex marito ...

Modena - donna trovata carbonizzata : fermato per omicidio l'ex marito - : Dopo essere stato a lungo interrogato in Questura, l'uomo è stato posto in stato di fermo in quanto indiziato di essere l'autore del delitto della ex moglie, il cui cadavere bruciato è stato rinvenuto ...

Modena - donna trovata carbonizzata : fermato per omicidio l’ex marito : Modena, donna trovata carbonizzata: fermato per omicidio l’ex marito Dopo essere stato a lungo interrogato in Questura, l’uomo è stato posto in stato di fermo in quanto indiziato di essere l’autore del delitto della ex moglie, il cui cadavere bruciato è stato rinvenuto ieri nella sua auto vicino all’inceneritore della città ...

Modena - donna carbonizzata : fermato l’ex marito. “Uccisa con quattro coltellate alla schiena” : L’hanno ritrovata le forze dell’ordine all’interno di un’auto in periferia a Modena, vicino all’inceneritore. Il corpo era carbonizzato. E da subito gli investigatori sospettavano si trattasse di omicidio. Per la morte di Ghizlan El Hadraoui, badante 37enne marocchina da anni residente in città, è stato fermato l’ex marito Khalil Laamane. L’uomo era stato portato in questura già ieri, dove è stato interrogato ...

Modena - donna carbonizzata in auto : fermato l’ex marito dopo lungo interrogatorio : dopo un lungo interrogatorio è stato fermato l'ex marito di Ghizlan El Hadraoui, la donna di 37 anni trovata morta ieri a Modena. Il cadavere carbonizzato era dentro un'auto parzialmente bruciata. Nessuna ammissione da parte dell'uomo, ma gli investigatori sono convinti che abbia avuto un ruolo nella morte della badante.Continua a leggere

Modena : donna di 38 anni ritrovata carbonizzata all'interno di un'auto incendiata : E' accaduto stamattina a Modena, una donna di 38 anni di origine marocchina ma residente da diverso tempo nella cittadina dove lavorava regolarmente come badante è stata ritrovata senza vita e completamente carbonizzata all'interno di una vettura da poco incendiata. Un carabiniere fuori servizio e in borghese che passava da quelle parti ha notato l'auto che emetteva fumo e avvicinandosi si è accorto che sul lato posteriore vi era una donna, ...

Modena - trovato in un'auto corpo carbonizzato di una donna : Modena, trovato in un'auto corpo carbonizzato di una donna Il mezzo era vicino all’inceneritore della città ed è stato scoperto da un carabiniere in borghese che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Dalle prime notizie, il corpo è di una donna Parole chiave: ...

Modena - trovato in un'auto corpo carbonizzato di una donna - : Il mezzo era vicino all'inceneritore della città ed è stato scoperto da un carabiniere in borghese che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Dalle prime notizie, il corpo è di ...

Modena - trovato cadavere carbonizzato dentro un’auto. “Forse è una donna” : Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un’auto nei pressi dell’inceneritore di Modena da un carabiniere in borghese che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dalle prime notizie potrebbe trattarsi del corpo di una donna. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, 118, Vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Modena, trovato cadavere carbonizzato dentro ...