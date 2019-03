Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Da unadiarriva una storia diche fa preoccupare e riflettere. Qualche giorno fa, alcuni agenti disono entrati in azione nella primaria di secondo grado ‘Don Milani’, in Via Salvemini, 1, e hannoto il cellulare ad alcuni studenti. Dopo alcune segnalazioni, infatti, si crede che sui dispositivi vi sia registrato contenuto offensivo e lesivo della riservatezza di giovanissimi.Il sequestro Venerdì, durante il normale orario delle lezioni, alcuni agenti disono entrati nele aule della‘Don Milani’ (che conta circa 350 studenti) e, tra lo stupore dei giovani alunni, hanno provveduto are - su disposizione della Questura di- alcuni deglicontenti chat, foto e video riconducibili ad atti dicommessi proprio da alcuni studenti della stessa primaria ai danni di alcuni compagni e ...

Noemithestar : Lodi, cyberbullismo in una scuola media: polizia sequestra smartphone - qn_giorno : #Lodi, cyberbulli a scuola. La preside: 'Si è aperto il Vaso di Pandora' - ldblive : RT @ldblive: #Lodi, #cyberbulli a #scuola. La #preside: 'Si è aperto il Vaso di Pandora' -