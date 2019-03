Donna si butta dal decimo piano col nipote di 5 anni | c’è l’ipotesi omicidio-suicidio 

Vittorino Andreoli : "Non si può pensare che un uomo sia da buttare nemmeno se è rotto - o una Donna se non ha più un seno secondo la moda" : Vittorino Andreoli è uno psichiatra di fama mondiale che ha deciso di vivere in solitudine. Poca televisione, poche luci e una particolare carriera sul web: dai 25 follower conquistati con una lezione sulla parola democrazia fino ai 25mila conquistati con il tema della vecchiaia. Lo psichiatra, 78 anni, ha lavorato a Milano, nel Regno Unito e poi in America, a New York e Harvard. Il suo ultimo libro si intitola Il rumore delle parole, ...