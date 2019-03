Ultrà viola gli gridano Devi morire | tifoso del Cagliari muore davvero

agi

(Di sabato 16 marzo 2019) Cori contro uncolto da malore da parte di alcuni supporter della squadra ospite alla Sardegna Arena durante la partita-Fiorentina. L'episodio è stato riportato da L'Unione Sarda che ha ripreso alcuni commenti indignati sui social per i "" che hanno accompagnato il malcapitato mentre veniva soccorso sugli spalti dagli operatori del 118. L'uomo è poi morto per, probabilmente a causa di un infarto.In #Fiorentina la memoria di #Astori, è stata rovinata dal coro dei fan della #Fiorentina, "", contro undel #, poi deceduto per infarto. Si predica bene, ma si razzola troppo male. Questo Paese non ha base culturale per rialzarsi.#SerieA— Federico Rana (@FedericoRana1) 16 marzo 2019 Cioè, i tifosiche fanno i cori contro un poverodelche sta morendo di infarto? ...

