Salvini irride Fazio su Macron | ' È andato a spese sue | si è dissanguato'

(Di sabato 16 marzo 2019) Tra Fabioe Matteonon corre buon sangue e il Ministro dell'Interno non perde occasione per manifestare la scarsa simpatia nei confronti del conduttore. Lo ha fatto quando ha annunciato di non voler mai più andare ospite da lui, lo fa quando lo critica per il suo essere troppo schierato a sinistra e lo ha fatto nel corso di un incontro pubblico avvenuto a Lauria, in Basilicata. Davanti a centinaia di persone ha ancora una volta raccontato come, per usare un eufemismo, il conduttore di Che Tempo Che Fa non sia certo il suo personaggio televisivo preferito, parlando del suo stipendio e della scelta di andare asue in Francia per intervistare il presidenteparla ancora di Rai "Non è cambiato nulla. Se uno guarda la Rai, siamo fermi a un anno e mezzo fa". Così Matteoha esordito nel corso del suo incontro con la gente in merito all'attuale ...

