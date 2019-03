Robbie Coltrane | il gigante Hagrid della saga di Harry Potter | costretto sulla sedia a

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Tutti gli appassionatidiricorderanno il buonRubeus, estremamente coraggioso e leale nei confronti dei propri amici, da cui è molto amato. Nei film di, il personaggio, molto apprezzato dal pubblico, è interpretato dall’attore britannico, 69 anni, che nei giorni scorsi è stato avvistato per la prima volta su unaa rotelle. In questo momento, l’attore non è in grado di camminare mentre attende un’operazione al ginocchio che spera possa cambiargli la vita.combatte ogni giorno contro l’agonia dell’osteoartrite, una condizione che rende le articolazioni rigide e dolorose. Una fonte ha dichiarato a The Sun: “prova dolore costante da anni, il suo ginocchio si sta costantemente deteriorando. Non è in grado di camminare senza assistenza e gli è stata data unaa rotelle mentre attende di ...

